Elías Pesina llamó a enfrentar los retos en puerta con una mentalidad ganadora

· El dirigente nacional de Movimiento Territorial tomó protesta a Homero García y Mariana García Alcalde como nuevos dirigentes del sector en el estado.

· Llamó a los potosinos a preguntarse más allá de la persona que quieren en el gobierno, qué tipo de gobierno quieren, si uno de expectativas o uno de resultados para las familias.

· Por su parte el presidente del CDE Elías Pesina llamó a los nuevos dirigentes emetistas, así como a los priistas del estado a enfrentar los retos en puerta con una mentalidad ganadora “sí podemos ratificar el gobierno y seguir trabajando por nuestra gente”, señaló.

En San Luis Potosí no hay expectativas, hay realidades de un gobierno emanado del PRI que mantiene a la entidad en los primeros lugares de progreso y desarrollo, aseguró el líder nacional de Movimiento Territorial José Eduardo Calzada Rovirosa, en el marco de la toma de protesta de Homero García y Mariana García Alcalde como nuevos dirigentes del sector en San Luis Potosí, a quienes llamó a sumarse al trabajo que ha realizado Elías Pesina como dirigente del PRI, al trabajo de los sectores y organizaciones del PRI en San Luis Potosí por el fortalecimiento de la institución, lo que se traducirá en triunfos en la próxima jornada electoral.

Calzada Rovirosa agregó, en San Luis Potosí los potosinos tienen un gobierno preocupado por llevar desarrollo y crecimiento a todas las familias de San Luis Potosí, hay un equipo que trabaja duro y es trabajo de todos, pero también, dijo, es un trabajo emanado del Partido Revolucionario Institucional.

“Más allá de qué persona quieren, se deben preguntar si quieren un estado progresista, un estado pacífico, un estado de los primeros en crecimiento económico, de desarrollo, no es poca cosa, unos venden realidades y otros venden expectativas, en San Luis tienen un gobierno de realidades, aquí no hay culpables, hay soluciones, no hay pasado, hay futuro, no hay expectativas, hay realidades”, apuntó.

Por su parte el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Elías Pesina Rodríguez llamó a los nuevos dirigentes estatales del Movimiento Territorial a ir con ganas al encuentro con la gente, a mostrar determinación y seguridad de en los ideales del PRI está un mejor futuro para San Luis Potosí y para México.

“La ciudadanía requiere a personas honestas y preparadas, a personas convencidas con decisión de poder hacer las cosas”, es por tanto que llamó a los emetistas de San Luis Potosí y a los militantes priistas de todos los sectores y organizaciones a enfrentar el recto electoral de 2021 con una mentalidad ganadora, “sí podemos ratificar el gobierno y podemos seguir trabajando, por San Luis Potosí, por su gente, por nuestras familias”.

Tras la toma de protesta de la nueva dirigencia estatal de Movimiento Territorial en San Luis Potosí, se entregó nombramiento a Jorge Luis Pérez Ávila, como coordinador de la zona centro del Comité Directivo Estatal del PRI.

Acompañaron este evento, la secretaria general del CDE Yolanda Cepeda, líderes de sectores y organizaciones, diputados locales, ex diputados y ex dirigentes del CDE, además de miembros del Comité Directivo Estatal.

