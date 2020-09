El tema del uso de la bicicleta es importante, pero también podemos ser eficientes cuando usamos el auto

Como parte de las actividades que lleva a cabo la Agenda Ambiental de la UASLP, durante el Mes de la Movilidad Urbana Sostenible, la maestra Diana Navarro Flores habló sobre la importancia de realizar de manera anual, desde el 2011, este evento de gran relevancia: “La idea principal es generar conciencia sobre el uso del automóvil”.

Agregó que “esto no significa no usarlo, por usarlo, sino planear un recorrido. Si es posible estructurar los viajes que no impliquen tanto desplazamiento. Antes teníamos el slogan de compartir el auto, ahora por la contingencia no es tan fácil, pero podemos ser eficientes en nuestros traslados”.

La maestra recomendó tratar de usarlo lo menos posible y cuando hagamos uso del vehículo particular, tratar de pensar en los demás usuarios de las vías. Los peatones siempre son los más vulnerables, pero también los ciclistas, incluso los demás conductores, tratar de ser más cordiales, respetar las reglas de seguridad, velocidades adecuadas y los reglamentos de tránsito”.

Comentó también que la educación vial, es fundamental, “el pilar de todo, porque a partir de la empatía y de entender que todos los usuarios tienen el mismo derecho a hacer uso de la vía, podemos tener una movilidad más empática para todos”.

Señaló que “el tema del uso de la bicicleta es importante, pero también podemos ser eficientes cuanto usamos el auto. Lo menciono así, porque no se trata de que los usuarios de vehículos piensen que apostamos sólo por el uso de la bicicleta y no, la movilidad es integral”.

“También incluye a los automovilistas y buscamos que haya una movilidad sostenible, respetuosa y práctica de todos los usuarios”.

