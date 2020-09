El PRI está contigo, asegura Edmundo Torrescano al presentar Agenda Legislativa federal

· Tenemos claro que se deben atender a sectores vulnerables que han sido olvidados por el gobierno federal ante la pandemia, señaló el secretario de organización del CDE del PRI.

· Apoyo a los trabajadores del sector salud, recuperar programas de apoyo a la mujer y defender fondos para atención a desastres naturales, de promoción a la cultura y de impulso al campo, serán temas prioritarios en la agenda legislativa federal, completó.

Las consecuencias que ha traído la enfermedad causada por el virus COVID 19 a las familias mexicanas han sido severas y la respuesta del gobierno federal para paliar los estragos económicos, sanitarios, laborales y sociales no ha sido la adecuada, sentenció el secretario de organización del CDE del PRI Edmundo Torrescano Medina, quien sostuvo que en el PRI “tenemos claro que se tienen que atender a los sectores más vulnerables, es por esto que impulsaremos desde la cámara de diputados, con los diputados priistas potosinos y de todo el país una agenda legislativa que atienda estos temas”.

Destacó que “es triste saber que México es el primer lugar en muerte de personal médico por casos de COVID, no podemos abandonar al personal médico y como partido lucharemos para que tengan mejores condiciones laborales, exigimos hoy, mejores condiciones laborales para el personal de salud”.

Aseguró que desde el PRI se impulsará desde la Cámara de Diputados una reducción del ISR, aguinaldos y utilidades para los trabajadores, la creación del Ingreso Mínimo vital y el Seguro de Desempleo y de manera urgente la reactivación de la actividad turística.

Además, el PRI defenderá a México del empeño del gobierno de MORENA por desaparecer fideicomisos que apoyan el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, así como centros de investigación en diversos estados “en el PRI defenderemos el Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) los proyectos artísticos y culturales, el apoyo para del desarrollo científico y tecnológico, entre muchos otros”.

Edmundo Torrescano destacó que como partido existe un compromiso serio y contundente por defender los programas diseñados para apoyar a la mujer y que les otorgan mejores condiciones de vida, “defenderemos desde la Cámara de Diputados la recuperación del presupuesto y programas de apoyo a la mujer, para sus cuidados” esto ante la reducción de mil 800 millones de pesos en programas que apoyaban a las mujeres y 75 por ciento para el Instituto Nacional de las Mujeres “a todas las potosinas y potosinos, les decimos que hoy más que nunca el PRI está contigo”, indicó.

Un PRI fortalecido sin improvisados

Por otra parte, Edmundo Torrescano aseguró que el PRI llega a este proceso electoral fortalecido, habiendo renovado los Consejos Municipales del estado, máximo órgano deliberativo en los municipios y con grandes avances en la renovación de los Comités Municipales, “porque entendemos que es necesario generar estas condiciones de base, no podemos improvisar a nuestros militantes, no podemos improvisar a gente que no tenga oficio político”.

Destacó que el PRI se ha preparado con el uso de nuevas tecnoogías, generando diálogos a distancia para protección de los militantes “nos hemos preparado con cuidado de nuestros militantes, sin exponer a nuestra gente, habría sido incongruente que el partido que busca garantizar las mejores condiciones de vida a la ciudadanía y estuviéramos haciendo reuniones que afectaran a los ciudadanos o pusieran en riesgo su salud”.

Finalmente, Edmundo Torrescano señaló que el PRI respeta los tiempos electorales y refrendó el compromiso del Partido por la legalidad y estricto apego al estado de derecho en la materia, por ello ante el inicio del proceso electoral se arrancaron los trabajos electorales correspondientes. En el tema de alianzas destacó que se han tendido puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas del estado “porque entendemos que necesitamos generar una condición política que genere certeza a la ciudadanía”.

