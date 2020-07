El presidente de IPAC, Max Ramos Regil aseguró que el ejemplo de la UASLP en la aplicación de su examen de admisión debe ser replicado por universidades y empresas privadas, “la Universidad pone el ejemplo de que siempre se pueden hacer bien las cosas”

El presidente del organismo Industriales Potosinos, Max Alejandro Ramos Regil, expuso que la aplicación del examen de admisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se está realizando con los máximos estándares de calidad y los protocolos de sanidad.

“La verdad es que es muy grato confirmar el trabajo que está realizando la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no tenía ninguna duda de que iba a cumplir con los estándares y el protocolo establecido, me quedo con una muy grata sensación del trabajo que están realizando”.

Luego de un recorrido con el Rector Alejandro Zermeño Guerra, durante la aplicación del examen a los alumnos de Estomatología en el Centro Cultural Bicentenario, resaltó la buena respuesta y conducta de todos los jóvenes que desean ingresar a la UASLP, “hay una cosa que quiero destacar, es increíble como los alumnos han entendido la necesidad de llevar a cabo los protocolos, de cuidarse, de la responsabilidad que han adquirido, porque saben que al cuidarse ellos, nos cuidan a todos”.

Como ex alumno de la UASLP y en particular de la Facultad de Estomatología, Ramos Regil dijo que “es muy importante la evolución, y hacerlo bajo estas condiciones es un muy buen ejemplo que deberían de seguir el resto de universidades tanto públicas como privadas, como ex alumno de mi alma mater me deja satisfecho ver que se mantienen las condiciones rigurosas de ingreso, esta Facultad tiene varias carreras a nivel nacional que están entre las mejores y así se debe mantener, de ahí el valor de este modelo de aplicación de examen de admisión”.

El presidente de IPAC reconoció que muchas empresas deberán de aprender de la UASLP para implementar medidas sanitarias, “ya quisiéramos muchas empresas poder tener estos excelentes filtros de ingreso, todos trabajamos para cumplir con las medidas de la Coepris, pero sin duda la UASLP pone el ejemplo de que siempre se pueden hacer bien las cosas, dan certeza a los alumnos, padres de familia, de todos los que están involucrados, dan también la confianza a los empresarios de que se están haciendo bien las cosas, se está siguiendo un buen camino y eso lo debe de saber toda la sociedad”.

