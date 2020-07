El presidente de Canaco exhortó a los estudiantes a no relajar las medidas sanitarias

⁃ Pidió ser socialmente responsables y seguir las medidas marcadas por las autoridades sanitarias

El presidente de Canaco, Juan Servando Branca Gutiérrez, realizo un exhorto a los universitarios a extremar precauciones debido a la contingencia sanitaria por las que atraviesa nuestro estado.

Dijo que en este momento no se deben de relajar las medidas, “hacemos un llamado como transportistas a todos los usuarios, a los universitarios que sabemos hoy no tienen clases presenciales pero que se siguen moviendo por necesidades particulares y que utilizan el transporte público, a que no relajen las medidas de salud que están marcadas por las autoridades competentes, debemos cuidarnos, el uso de cubrebocas es necesario para poder utilizar el servicio de transporte urbano”.

Agregó que todos en este momento, “Tenemos que ser socialmente responsables, hacer conciencia en cuanto a la medidas de higiene, tenemos que coordinarnos para cuidarnos, lavarnos las manos, usar gel y cubrebocas, como empresas transportistas debemos de comunicar estas medidas, porque esta en todos socializar estas medidas”.

Agregó que es muy importante que toda la población se solidarice, “Debemos tener el deber civil de motivar a los demás para respetar la medidas sanitarias, recordemos a los fumadores y la medida de salud pública que se adoptó en su momento, ahora de nuevo los mismos ciudadanos debemos de exhortar a utilizar el cubrebocas”.

Por su parte los transportistas señaló que también están trabajando para promover estas medidas, además de ayudar y trabajar en beneficio de los estudiantes tratando de mejorar su movilidad.

