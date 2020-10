Investigación de calidad con impacto real de beneficio para la sociedad, objetivo del nuevo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

El doctor Vicente Torre Delgadillo, fue designado por el doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como el nuevo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”.

Al hablar sobre su designación, el doctor Torre Delgadillo expresó que la tarea del Instituto es de gran transcendencia, no sólo para la Facultad de Derecho, sino también para la Universidad; en el sentido de que debe ser un referente a nivel regional, nacional e internacional.

“Debemos convertirnos en una opción para instituciones reconocidas en nuestro país como es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En este sentido, evidentemente tenemos que contar con un trabajo concreto, pero muy arduo, ya que vamos a crear toda la infraestructura de este Instituto”.

Destacó que definitivamente, el objetivo es la investigación de calidad “pero enfocada a problemas reales de nuestra sociedad, trataremos de involucrarnos con los actores productivos, con la administración pública, con organizaciones no gubernamentales, entre otras, a efecto de que la investigación tenga un impacto muy real en la sociedad”.

“Evidentemente aparte de todas las áreas que pueda cubrir este proceso de investigación. Pero no solo llegamos hasta ese punto, lo que pretendemos ser es un referente en la formación del abogado del futuro; tanto la Facultad como el Posgrado de la Facultad de Derecho, evidentemente tienen que estar presentes en la formación de un abogado preparado en el uso de las tecnologías”.

Agregó que desafortunadamente la pandemia ha cambiado todos los escenarios y el área del Derecho no es la excepción, “por lo que si no queremos abordar una situación muy problemática dentro de 10 o 15 años, en la que el abogado ya no encuentre un nicho de mercado, porque si no ha sido preparado en el uso de la innovación tecnológica, tendrá serios problemas”.

Finalmente, el doctor Vicente Torre Delgadillo señaló: “Estamos apostando desde el Instituto traer capacitaciones, seminarios, diplomados, todo aquello que pueda apostar a la formación del profesionista, en este caso los abogados”

