El nuevo fiscal anticorrupción no deberá tener ningún compromiso político, que tenga capacidad y experiencia

En reunión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, las diputadas y los diputados acordaron solicitar a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, un estudio financiero sobre la propuesta para dotar de autonomía presupuestaria a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

Además, acordaron analizar a la brevedad en comisiones unidas con Puntos Constitucionales, las dos iniciativas presentadas por la diputada María Isabel González Tovar y el diputado Rolando Hervert Lara, que contempla modificaciones a la Constitución Política del Estado, para dar autonomía presupuestaria y operativa a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia, señaló “tenemos que actuar responsablemente y buscar la partida presupuestal para que la Fiscalía Anticorrupción pueda operar realmente con autonomía presupuestaria y de operación. Por ello, le estamos solicitando a la Secretaría de Finanzas que nos informe del costo de operación que tendría esta institución”.

“Lo que se busca es la partida presupuestal para dotar de mayores herramientas y dar mayor fortaleza al Fiscal Anticorrupción que hoy es autónomo, pero que lamentablemente depende operativa y administrativamente de la Fiscalía General del Estado”.

Explicó que en el tema para nombrar al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, se tiene que seguir el procedimiento parlamentario, que establece la notificación por parte del Congreso del Estado al titular del Poder Ejecutivo sobre la renuncia del Fiscal Anticorrupción, a efecto de que envíe una terna para la elección del fiscal, el cual debe salir por votación en el pleno de mayoría calificada.

En caso de no alcanzar la votación, el Gobernador del Estado tendría que enviar otra terna y el Poder Legislativo tendría otros 30 días para dictaminarlo y, en caso de no tener la mayoría calificada, el Ejecutivo ya podría designar al Fiscal Anticorrupción, “pero esperamos no llegar a esas instancias”.

Puntualizó “el perfil que deberá tener el próximo titular de la Fiscalía Anticorrupción, es que no tenga ningún compromiso político, que tenga la capacidad y la experiencia para que pueda cumplir con el cargo”.

Asimismo, en la reunión de la Comisión de Justicia se aprobaron 12 dictámenes, que integran reformas a la Ley de Atención a Víctimas del Estado, Ley del Centro de Justicia para Mujeres en el Estado, Ley del Registro Civil del Estado, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Ley de la Defensoría Pública del Estado, Ley de Mediación y Conciliación para el Estado, Ley de Peritos del Estado, Código Civil del Estado y del Código Familiar del Estado.

En la reunión de la Comisión de Justicia, estuvieron presentes las diputadas Sonia Mendoza Díaz, Paola Alejandra Arreola Nieto, Beatriz Benavente Rodríguez, Marite Hernández Correa y María del Rosario Sánchez Olivares y, los diputados Rubén Guajardo Barrera y Edgardo Hernández Contreras.

Me gusta: Me gusta Cargando...