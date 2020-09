El Instituto Temazcalli se suma a investigación internacional para conocer el impacto de la pandemia por el COVID-19

* Se invita a la población potosina a que conteste la encuesta de la investigación del Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT).

El Instituto Temazcalli, organismo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se suma al estudio Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT), proyecto de investigación internacional que, a través de un cuestionario en línea, recolectará información entre la población de los países afectados por la pandemia de Covid-19.

En este sentido, el Instituto hace un llamado a la población potosina para que responda la encuesta al ingresar a la página www.cohfit.com Se debe determinar si contesta una niña, niño, adolescente o persona adulta; en el caso de menores de edad es necesaria la autorización y acompañamiento de alguna persona adulta.

Al responder la encuesta, se colabora en generar conocimiento para identificar los factores de riesgo y protección que permitirán diseñar programas de prevención e intervención tanto para la contingencia del Covid-19, como para posibles nuevas pandemias. Cabe resaltar que el estudio ya cuenta con la aprobación del Comité de Ética y de Ética en Investigación del Instituto Temazcalli.

El proyecto involucra a 200 investigadores en todo el mundo y recibe el apoyo de múltiples organizaciones profesionales nacionales e internacionales. Se busca recopilar información de más de 100 mil participantes en más de 70 países de los cinco continentes, que hablan 25 idiomas.

La encuesta del proyecto COH-FIT se distribuirá tres veces: durante la pandemia (ola 1), 6 (ola 2) y 12 meses (ola 3) después de finalizada la contingencia. Con la encuesta se obtendrá información demográfica, ocupacional, sobre el estado de salud física y psicológica, comportamientos relacionados, así como factores ambientales y contextuales relevantes.

Se cuenta con la participación de instituciones como la Asociación Psiquiátrica Mundial, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, La Universidad de Estudios de Padua, el Hospital de Medicina Universitario Charité de Berlín, Universidad de Standford, la Universidad de Manchester, la Universidad de Oxford, entre muchas otras.

