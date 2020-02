El Gobierno del estado debe reconsiderar adherirse al INSABI, hasta en tanto no existan las reglas de operación

El diputado Ricardo Villareal Loo pidió al Gobierno del Estado que se reconsidere adherir a San Luis Potosí al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), hasta que exista una mayor certeza sobre las reglas de operación, pues de lo contrario se podría poner en riesgo la calidad del servicio que se brinda a los derechohabientes.

Dijo que la incertidumbre que existe en el sector salud, obedece a la falta de atención e información del gobierno federal, para garantizar que los estados estén debidamente respaldados para brindar los servicios de salud mediante los recursos que estaría destinando la Federación.

El legislador, reconoció que actualmente, el gobierno estatal está en condiciones de brindar los servicios sin la necesidad de adherirse al INSABI, porque es una entidad fuerte y sabe administrar los recursos en materia de salud e incluso, esto ha permitido que la entidad sea reconocida entre las primeras a nivel nacional por su calidad y cobertura médica.

El legislador Villareal Loo, advirtió que sería un riesgo del ejecutivo, integrarse de manera formal al INSABI, pues de ser así, “el Instituto de Salud para el Bienestar, no contempla cubrir los apoyos para las enfermedades de tercer nivel como cáncer o sida, esto sin considerar que en la mayoría de los casos, los derechohabientes tendrán que cubrir una serie de pagos estratosféricos para la atención de algunas enfermedades”.

Dejó en claro que no se trata de criticar bajo un interés político partidista, sino que se busca garantizar que los mexicanos y en lo particular San Luis Potosí, no se vea afectado con un programa que le podría representar un retroceso en la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos, esto sin contar que no existe la garantía de que el problema de desabasto de medicamentos se pueda resolver este mismo año.

Por último, advirtió que es una aberración del gobierno federal, el pretender integrar a los Estados, al Instituto de Salud para el Bienestar, sin contar con la certeza de funcionalidad en los esquemas de operación.

Me gusta: Me gusta Cargando...