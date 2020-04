EL EXPERIMENTO CONCLUYÓ

Por Raúl Ruiz

Luego de aislarnos aterrorizados por el coco, durante dos semanas obligadas, en lo que se conoce como la fase 2 de la pandemia, todo parece que volverá a la normalidad. Entendiéndose por tal, el retorno a la actividad económica. Así tendrá que ser pues aún existe el riesgo de contagio. Pero ya todo volverá a estar bajo control. ¿De quién? De los poderosos del orbe. Obvio. Lo dijo Trump, y el plazo se vencerá el próximo 12 de abril, para que se reactive la economía norteamericana, y de rebote la mexicana. Pero le creció tanto el problema, que ya se anda rajando. El mortífero experimento ha concluido. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, buscar culpables es lo de menos. El terror cobró su esencia y presencia. Y colapsó al mundo.

En el recuento de los daños: – casi 50 mil muertos. Tal vez sesenta por los que ya están más allá que acá. No es tan relevante si tan sólo en un día mueren 18 mil niños por hambre, y nadie voltea a verlos, mucho menos a salvarlos. – 6500 millones de histéricos con secuelas graves de trastornos mentales causados por el terror. El resto de la humanidad ni se enteró. No tienen internet. – Incalculable cifra de famélicos que sólo pasarán de semana Santa, y sucumbirán víctimas del crack universal. Sin dinero, sin empleo y sin oportunidades, su destino es el panteón.

Entre apocalípticos e hipocondríacos. El mundo se colapsa. Aflora el Trastorno de la Ansiedad. Es un trastorno mental en el cual una persona a menudo está preocupada o ansiosa respecto a muchas cosas y le parece difícil controlar esta ansiedad. Conforme avanza la cuarentena, el terror se va carcomiendo las fortalezas anímicas de la gente. Y si intentas sacarlos de su trastorno, se vuelcan contra ti como si hubieses lastimado sus fundamentos más profundos. Como los fumadores a los que conminas a dejar el tabaco. El fin de semana estuve conversando con mi anacoreta de cabecera, quien tiene su covacha en el Valle del Tangamanga, y peloteamos el tema de la histeria colectiva que ha zangoloteado al mundo. “Nunca imaginé que viviera esta situación de neurosis colectiva; jamás vi tan claramente el poder de las élites globales en uno de sus operativos más espectaculares. Lograron acobardar al mundo entero. Lograron que la gente enloqueciera de miedo. Ya no hay resistencia posible al poder. Hoy aparecen en todos lados manadas de corderos. Todos buscando un lugar en el hato.” Me dijo. Y agregó un tanto molesto: “Si sobrevivo a la pandemia, luego haré un resumen de la locura… Muchos se harán pendejos, pero no tienen escapatoria, han dejado huellas por todos lados de su pavor a lo desconocido. Cobardes.” Diezmada la humanidad en su fortaleza anímica quedará expuesta a otros flagelos más terribles. Cuando el hambre apriete al límite, la masa saldrá a la calle a quitarle al vecino lo que necesita. Porque los hambreadores del pueblo triplicarán los precios de los productos básicos con toda impunidad. Y vendrán los saqueos de la perrada enfurecida y hambrienta. El control social será del narcopoder. La fórmula: hambre + crimen organizado, dará

como resultado la muerte de muchos, muchos más de los que pudo matar el bicho amarillo plantado en el Oriente. Apenas vamos saliendo de la Caverna de Platón. El mito de la caverna es donde Platón explica su teoría de cómo podemos captar la existencia de los dos mundos. El mundo sensible y el mundo inteligible. Cómo la gente no ve la realidad, sino sombras de ella. Cuando salen descubren la realidad, pueden ver que sus cadenas y vidas estaban proyectadas en sombras, ¡que eran ciegos! Así andamos todavía. La dramática realidad nos abrirá los ojos y nos provocará gritos. Este experimento ha concluido. Pero vienen otros temores por enfrentar. Tomen un poco de aire antes de sumergirse nuevamente en el miedo. Hasta que un día puedan ver la manipulación masiva a la que habéis sido sujetos. Por hoy, los amos del mundo les han liberado ya. El precio del petróleo subió, el buque vuelve a navegar. Domingo 12 de abril, ¡Se abrirá la Gloría! Resucitarán los mercados. Revive el consumismo. Morirá el maldito coronavirus. ¡Cerveza para todos!

Me gusta: Me gusta Cargando...