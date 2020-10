El diputado, Edgardo Hernández, pide la renuncia de Rocío Cervantes, titular de la ASE

Es una burla para el pueblo potosino, que ante los nulos resultados que ha dado frente a la Auditoría Superior del Estado, ASE, la titular de la dependencia, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, ahora esté solicitando al Congreso del Estado de San Luis Potosí, la aprobación de un aumento presupuestal, consideró el legislador del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Edgardo Hernández Contreras, quien ante esta actitud voraz, le pide su renuncia del cargo.

El legislador recordó que en octubre de 2019, la funcionaria señaló a la prensa que tenía un rezago de 2 mil 500 expedientes en su dependencia, pero para septiembre de este año ha dicho que tiene pendientes 3 mil 500 expedientes, es decir su labor ha dejado mucho que desear y más en estos tiempos donde han serios señalamientos de corrupción al interior de los Servicios Estatales de Salud, SES.

“Quiero ser muy preciso en relación al presupuesto que está solicitando la contadora Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, porque se me hace una falta de respeto a los potosinos y al cargo que hoy ostenta y que irónicamente sólo le ha servido para ser tapadera del gobierno del Estado”.

Edgardo Hernández, le reprochó que este solicitando más presupuesto para la ASE, aun y cuando no ha dado resultados suficientes a favor de la población “el hecho de que pida más dinero, sin un nulo esfuerzo, no lo podemos permitir, sin embargo yo creo que sorprendió a los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y se está aprovechando como es su estilo”.

En la actualidad hay serios señalamientos en contra de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado y no ha hecho nada al respecto, sólo se ha basado en los ordenamientos que le hace el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías y por eso sólo sirve a los intereses del gobierno potosino “hay que recordarle que no se debe al Secretario, yo pedí que sí tenía vergüenza renunciara al cargo, porque no podemos estar solapando que le tape todas las cochinadas a la administración estatal, le recuerdo que ella se debe a los potosinos, no podemos solapar maquilladores oficiales que dejen cuentas claras al partido en el poder”.

Denunció además que se ha detectado que Rocío Cervantes tiene familiares trabajando en diversos despachos contables que se dedican a hacer acuerdos con presidentes municipales y aún así, sale bien librada de estas actitudes “más que reprochable que pida más presupuesto, le exijo que ofrezca su renuncia, votaremos en contra, debe dejar de aprovecharse del presupuesto y de tapar las corruptelas de este gobierno”.

