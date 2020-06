El corredor red metro es un hecho y operará de la Alameda al Eje 128: JEC

· Hoy se publica la licitación para construir el tramo del Eje 124 al Eje 128.

La titular de la Junta Estatal de Caminos, Macrina Martínez Pozos, dio a conocer que este 16 de junio del presente año, se publicaron las licitaciones para la construcción del último tramo que integrará el Corredor Red Metro, que va del eje 124 al eje 128 (ida y vuelta).

Martínez Pozos explicó que, esto se da luego de haber cumplido con el procedimiento para dar a conocer el proyecto de convocatoria de obra que se publicó durante 10 días hábiles con el propósito de que se recibiera retroalimentación de la ciudadanía, integrar sus observaciones y contribuir al fortalecimiento del proyecto.

Agregó que, la Licitación Pública Estatal No. LPE-JEC04-2020 consiste en la “Construcción del Corredor 3 de transporte masivo tramo Alameda – carretera 57 Querétaro-San Luis Potosí (eje 128), sub tramo cruces eje 124 a 128 carril izquierdo, ubicado en la ciudad de San Luis Potosí”, mientras que la Licitación Pública Estatal No. LPE-JEC05-2020 contempla la “Construcción del Corredor 3 de transporte masivo tramo Alameda – carretera 57 Querétaro-San Luis Potosí (eje 128), sub tramo cruces eje 124 a 128 carril derecho, ubicado en la ciudad de San Luis Potosí.”

En el documento de licitación se establecen las bases de participación y las fechas que forman parte del proceso: la visita al sitio de los trabajos será el próximo 22 de junio, la junta de aclaraciones el 23 del mismo mes, la presentación y apertura de proposiciones está definida para el día 1 de julio del presente año; los trabajos de este tramo (en los dos sentidos) iniciarán en tiempo similar, que se estima sea la primera quincena de agosto y el periodo de ejecución de la obra es de cuatro meses, es decir, en diciembre quedará terminado este tramo que va del Eje 124 al Eje 128 (ida y vuelta).

“La importancia de contar con este tramo terminado consiste en que, con ello, se consolida la ruta del proyecto integral Corredor Red Metro que va desde la Alameda hasta el Eje 140 (en los dos sentidos) y que será puesta en operación en marzo de 2021”, dijo la titular de la JEC.

El corredor Red Metro estará a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, proyecto con el que San Luis Potosí estará en condiciones de ofrecer una extraordinaria opción de movilidad: el traslado de la Alameda al Eje 128 tendrá un margen de 20 a 30 minutos de duración y se podrá mover a más de 20 mil personas que trabajan en la Zona Industrial o viven en esta área de la ciudad, que se encuentra en su mayor etapa de crecimiento y desarrollo.

Está diseñado para trasladar a más de 20 mil personas diariamente y contará con paraderos cada 400 metros y recorridos basados en horarios fijos, lo que garantiza la eficiencia de su operatividad.

Sobre el incidente que se presentó el día de hoy en el tramo en construcción de las obras de Red Metro, a la altura de carretera 57 y Anillo Periférico, Macrina Martínez precisó que, ante la ruptura de un ducto de gas, personal de la Junta Estatal de Caminos, coordinado de manera estratégica con la empresa que ejecuta los trabajos y la empresa gasera propietaria, acudieron a resolver el daño para eliminar riesgos que afectaran a la población, y derivado de esta oportuna intervención, no pasó a mayores y quedó sellada la tubería.

Al respecto, la titular de la JEC, señaló que la obra Red Metro se realiza de manera responsable y siempre en permanente comunicación con las empresas de gas, telefonía y las ejecutoras de los tramos.

Enfatizó que los trabajos de las obras de Red Metro registran avances importantes, y que como ya lo ha señalado, será puesta en operación por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López en el mes de marzo de 2021.

“San Luis crece y movernos mejor, más rápido y seguro será una realidad en marzo del 2021, esto servirá para que todas las personas prosperemos juntas en un entorno de una mejor ciudad”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...