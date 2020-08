Edgardo Hernández, va por la titular de la ASE, Rocío Cervantes

Por no dar resultados y mantener opacidad en el encargo, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado, ASE, será llamada a cuentas por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Edgardo Hernández Contreras, quien además no descarta pedir su destitución.

Y es que el legislador considera que existen serias y graves fallas en el trabajo que se desarrolla en la dependencia, uno de ellos es que no hace su trabajo conforme a derecho, no informa de sus movimientos a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que es la instancia que colabora directamente con este organismo rendidor de cuentas.

“No quisiera denunciarla, pero al final del día, si está con opacidad y morosidad y nos manda también un escrito con veinte mil pretextos para no hacer su trabajo, quizá también estaremos pidiendo su remoción”.

Aún y cuando la dependencia, tiene las herramientas suficientes para comenzar con procedimientos que pudieran derivar en inhabilitaciones o denuncias ante la Fiscalía General del Estado, FGE, no lo hace y se queda en el limbo.

“Tiene la posibilidad de entablar denunciar por malversaciones de recursos públicos, pero no se hace, lo que se muestra es un pasmasismo por parte de Rocío Elizabeth, a estas fechas vemos que quizá también haya una auditora carnala, no podemos creer que una infraestructura tan grande como la tiene la Auditoría Superior del Estado no culmine en procedimientos contundentes”.

Acusó tajantemente que gran parte de su incapacidad laboral, obedece a que recibe instrucciones de parte de gobierno del Estado y directamente de la Secretaría General de Gobierno.

