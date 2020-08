Dos padres, víctimas fatales del Covid: Iglesia

-Tres clérigos más dieron positivo a esta enfermedad

Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí informó que suman ya dos padres víctimas fatales por Covid 19 en San Luis Potosí.

Además, tres clérigos se encuentran en aislamiento por haber dado positivo a esta enfermedad.

“Quisiéramos expresar desde aquí nuestro dolor por la muerte del padre Armando Oliva que era el encargado de la capilla de la Acción Católica y desde aquí queremos agradecerle sus 25 años de trabajo sacerdotal y queremos expresarle a su familia nuestro dolor, nuestras condolencias y ciertamente la Iglesia Potosina está de luto por esta pérdida“.

Puntualizaron que la Casa Sacerdotal para padres de la tercera edad cerró sus puertas para evitar contagios entre ellos.

“Hemos tenido dos fallecimientos de sacerdotes por Covid, hay tres que están en una islamiento por contagio y esos son los números que tenemos; la casa sacerdotal San Pablo que es la casa de los sacerdotes ancianitos ha sido desocupada, los sacerdotes han sido llevados con familias que los cuiden precisamente para que no vaya a ver otros contagios”.

Priego Rivera puntualizó que la ciudadanía debe extremar precauciones más que nunca, ya que se ha disparado la cifra de forma alarmante.

“Hablando con el señor arzobispo me dijo que le dijera de su parte que exhortan a la población que a los primeros síntomas busquen ayuda, que no dejen que los síntomas se vayan agravando, sí nos da miedo por supuesto ir al hospital, sí nos mostramos temerosos porque no sabemos si vamos a salir vivos o no, pero si nos quedamos en casa con esos síntomas graves lo más seguro es que no la libremos”.

Me gusta: Me gusta Cargando...