Donación de camiones de basura a otros municipios, no pasó por Cabildo: síndico

-Pese a las necesidades de la capital, el edil se puso a donar camiones a otros municipios de cara al 2021

-Mientras que en algunas colonias de la capital no tienen todos los servicios básicos, el edil prefiere lucrar con su imagen al interior del estado

Víctor Ángel Saldaña, primer síndico del Ayuntamiento de San Luis Potosí aclaró que la donación o el comodato de seis camiones recolectores de basura no pasó por Cabildo por lo que dijo, es necesario aclarar esta situación.

“En ningún momento cruzaron estos convenios por nuestra oficina del comodato como en un principio se dijo, y ahora que me entero por eso publicación quiero pensar con el debido respeto que a lo mejor no lo entendió el alcalde en qué términos se le prestaron el vehículo me parece que habría que aclarar cuál es el fondo del documento si es una donación o un comodato”.

Cabe recordar que el presidente municipal de Villa de Arista Moisés Aurelio Arriaga Tovar reveló que, gracias a la gestión con la capital, se logró gestionar la donación de un camión recolector de basura para este municipio, mientras que Nava Palacios insistió que fue en comodato.

“Vamos a platicar, entablaremos el diálogo de cómo se llevó a cabo este tipo de documentos dado que es ella (la segunda síndico) quien suscribe los convenios, y una vez que tengamos esta información se las podemos compartir”, insistió.

