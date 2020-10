Doctores realizaran virtualmente presentación de libro

– El próximo viernes 9 se realizará la presentación virtual del libro “Nanovacunas. Una tecnología innovadora para combatir a las enfermedades humanas y animales”

Los doctores Sergio Rosales Mendoza, coordinador de Biotecnología del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB), y Omar González Ortega, coordinador de la Carrera de Ingeniería de Bioprocesos de la Facultad de Ciencias (FC), presentarán virtualmente el libro “Nanovaccines an Innovative Technology to Fight Human and Diseases”, el próximo viernes 9 de octubre, a las 17:00 horas a través de la plataforma Youtube.

Los autores de la obra “Nanovaccines an Innovative Technology to Fight Human and Diseases”, que traducido al español sería “Nanovacunas. Una tecnología innovadora para combatir a las enfermedades humanas y animales”, detallaron que el libro obedece a una parte importante de la labor de los investigadores, que es la divulgación de la ciencia.

El doctor Sergio Rosales Mendoza comentó que el libro se concentra en transmitir los últimos avances de la tecnología de nanovacunas, y en particular en el combate a enfermedades que afectan a los humanos y a los animales, en particular a los de interés veterinario, “el libro habla de vacunas que se basan en nanomateriales, es decir, materiales con un tamaño diminuto, que apuestan a nuevas propiedades, mayor estabilidad, eficacia, entre otros atributos”.

Cabe mencionar que “Nanovaccines an Innovative Technology to Fight Human and Diseases”, conjunta la experiencia del doctor Sergio Rosales Mendoza en la parte del diseño de nanovacunas, inmunología y microbiología; y del doctor Omar González Ortega, en biotecnología, nanotecnología y materiales; para lograr el objetivo que se ha concretado a través de la editorial Springer.

En su oportunidad, el doctor Omar González Ortega, mencionó que el libro forma parte de la colección de suscripción que tiene la Facultad de Ciencias, por lo que docentes o personal que labora en la UASLP pueden descargar el libro de forma gratuita. Los interesados en la parte externa pueden adquirir a través de la página de la editorial.

Es importante dar a conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha invitado a conformar cuerpos académicos, y este libro es producto de esas iniciativas, fue así que inició la colaboración con los doctores Sergio Rosales Mendoza y Omar González Ortega. La realización del libro llevó un año de trabajo a los investigadores.

La presentación del libro se transmitirá en línea a través de la siguiente dirección https://www.youtube.com/chanel/UCBMwmZpaM7YGQzTttWEDkTQ

Destacando que en primera instancia se realizará una ponencia magistral de la investigadora de la Universidad de California, Campus San Diego, la doctora Nicole Steinmetz, especialista en nanotecnología aplicada a vacunas; posteriormente, los autores describiendo la experiencia y perspectivas del trabajo de investigación.

