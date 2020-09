Por temor al Covid-19 hay una disminución de atención a pacientes con enfermedades cardiovasculares: doctor Juan Manuel López Quijano

El doctor Juan Manuel López Quijano habló sobre el Día Mundial del Corazón que se conmemora el 29 de septiembre desde hace ocho años, dijo que con motivo de la pandemia se ha registrado un descenso en la atención de pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares, sin que se conozca el estado de salud de los mismos.

“Con motivo de la pandemia no han estado acudiendo a sus centros de atención, se han cerrado lugares de consulta y de nivel cardiovascular, no sólo en el país, sino en el mundo. En estos momentos, estamos en el proceso de saber qué está pasando con todos esos pacientes, y que por miedo no fueron a atenderse”.

Dijo que la iniciativa a nivel mundial de la Federación Mundial del Corazón es hacer consciente a la población acerca de la gravedad de este tipo de padecimientos en los últimos quince años.

“En este año 2020 estamos enfrentando una parte que no esperábamos en cuanto a enfermedades cardiovasculares, y es que hasta este momento no tenemos un registro de qué es lo que ha pasado con muchos pacientes con enfermedades cardiovasculares ya conocidas debido a que muchos dejaron de asistir a sus consultas por temor a la pandemia”.

El también jefe del área de Cardiología del Hospital Central, indicó que antes de que hubiera esta pandemia del coronavirus, se le conocía como la nueva pandemia a la insuficiencia cardíaca, “ya que en la actualidad se ven más pacientes hospitalizados por este padecimiento”.

Dijo que el riesgo durante nuestra vida de desarrollar insuficiencia cardíaca es muy alto, “porque en nuestra base de todas las enfermedades que van a ocasionar problemas cardiovasculares y de ahí insuficiencia cardíaca, están la hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo y sedentarismo”.

Finalmente, el doctor Juan Manuel Quijano López comentó que debemos de estar conscientes y cuidarnos para evitar enfermedades cardiovasculares, “pero esta otra pandemia, la de las enfermedades cardiovasculares, si no hacemos nuestro autocontrol de dieta, de peso, dejar de fumar, tratar de no consumir alcohol, por más políticas públicas que se implementen, no se logrará nada si no cambiamos nosotros”.

