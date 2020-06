Diputados llaman payaso a Mijis, tras intervención con rap

-El congresista utilizó su espacio para ponerle a los diputados un rap del aborto

Pedro Carrizales Becerra, diputado local utilizó su espacio de intervención para reproducirles a los congresistas una canción de rap que abordaba el tema de la legalización del aborto, por lo que algunos de sus compañeros calificaron la acción como payasadas.

Todo inicio cuando el presidente de la Directiva, Martín Juárez Córdova le cedió la palabra a Carrizales Becerra, por lo que procedió a colocar la canción en su pantalla, lo que detonó que sus compañeros pidieran moción de orden.

En este sentido Juárez Córdova detuvo el cuadro del diputado para aclarar que no estaba participando y le cuestionó si hablaría, sin embargo, no respuesta por parte del Mijis.

“Esa canción no fue ni payasada ni nada, como comentó el diputado Hervert, creo que la Tribuna se utiliza para expresarnos libremente y no le falte el respeto a nadie, solamente puso lo que vamos a empezar a nivel nacional y no lo que me quisieron aventar a los chavos que fueron ahí al congreso, que no se me diga payaso, porque es libertad de expresión”, respondió Carrizales Becerra en una segunda intervención.

