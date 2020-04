Diputados ignoran a compañera quien convocó a trabajar en su comisión

-La invitación se lanzó en su grupo de WhatsApp, y hasta el momento ninguno ha respondido

Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, desdeñaron la convocatoria de la presidenta de dicha comisión al ignorar la invitación para desahogar dictámenes de manera presencial con las medidas higiénicas necesarias, o en su defecto de manera virtual el próximo 27 de abril.

Fue la congresista Marite Hernández Correa quien reveló que el pasado jueves 9 de abril mediante un un grupo de WhatsApp lanzó la invitación a los integrantes de la comisión para sesionar y desahogar los dictámenes correspondientes, sin embargo, hasta el día de hoy, no hay respuesta.

Detalló que “Hasta ahorita no he tenido respuesta de ningún diputado de la comisión de Desarrollo Económico y Social, yo les mandé el mensaje vía WhatsApp, tenemos un chat entre los miembros de la comisión, y nadie me ha respondido. (…) Yo les mandé el mensaje porque tengo que cumplir con mi responsabilidad al ser la presidenta de la comisión, y decirles que nos reunamos con las debidas precauciones”.

Los diputados que dejaron “en visto” a su compalera son: Mario Larraga Delgado, Laura Patricia Silva Celis, Rubén Guajardo Barrera, Martha Barajas García y José Antonio Zapata Meraz.

