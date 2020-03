Diputados desaíran segundo intento por desechar juicio político contra Xavier Nava

Indicaron que ni nombres ni firmas tenía el nuevo desplegado que busca amedrentar a los congresistas

Legisladores desairaron el segundo desplegado que apreció el pasado fin de semana, que buscaba presionar para que se deseche el juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios, ya que resaltaron no cuenta ni con nombres ni con firmas.

El panista José Antonio Zapata Meraz resaltó que el nuevo pronunciamiento no cuenta con firmas, o nombres, lo que minimiza esta situación.

Sin embargo, resaltó que ninguna artimaña de las que hagan uso, hará que los congresistas cedan ante presiones.

En este sentido el presidente del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova enfatizó que no hay una solo firma, solo una “bola de logos”.

“En el desplegable no hay un responsable de la publicación, (…) hay algunas incongruencias de las que no quiero abonar, al contrario, quiero meterme un poco más a revisar el tema, a platicarlo con los actores y valorar el alcance del mismo, si ustedes se dan cuenta dice, los abajo firmantes, no hay ninguna firma, solo una bola de logotipos, pero hasta ahí, de entrada, el desplegado lleva un marco de falta de seriedad”.

Por su parte, la priista Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, lamentó además que organizaciones como Nuestro Centro, aclare que nunca les pasaron a sus agremiados el texto para su anuencia.

