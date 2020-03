Diez mil niñas y niños beneficiados a través del Programa Nacional de Teatro Escolar en San Luis Potosí

Con la develación de una placa conmemorativa, el Centro de las Artes de San Luis Potosí a través del Teatro Polivalente se clausuró el Programa Nacional de Teatro Escolar en San Luis Potosí 2019-2020 que, mediante 40 funciones lograron atender alrededor de 10 mil niñas y niños provenientes de distintos centros educativos de nivel básico de la capital potosina.

Al acto protocolario, asistieron César Tapia, Director del Teatro Polivalente, en representación de Eudoro Fonseca Yerena, Director General del Ceart San Luis, y como invitado especial, el maestro Jesús Coronado, quienes invitaron al público asistente a seguir viendo y apoyando el teatro, y en el caso de las autoridades de la Secretaría de Educación, a continuar fomentando el arte en estudiantes mediante el apoyo a proyectos como el Programa Nacional de Teatro.

En su intervención Jesús Coronado resaltó que el teatro sucede siempre en vivo, y que el momento del teatro siempre sucede cuando estamos juntos (actores y público), sin embargo tiene la cualidad particular de que no se puede hacer con una sola persona, se hace con la participación colectiva, los actores en esencia, pero además el equipo técnico detrás de cada puesta en escena. Y celebró que gran parte del equipo que conforman “Las casas con olor a pez apestoso dan asco”, son ex alumnos de la Escuela Estatal de Teatro de San Luis Potosí quienes con gran talento y pasión logran un gran trabajo a la vista del espectador.

“Las casas con olor a pez apestoso dan asco”, de Luis Fernando Yee, con la dirección escénica de Jessica Alvarado fue la obra teatral que, luego de resultar ganadora de la convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar 2019-2020 en San Luis Potosí, se presentó ante el beneplácito de miles de niños y cuerpo académico de las escuelas participantes, así como de quienes que se dieron cita en el Teatro Polivalente que en una única función, abrió sus puertas a público en general.

Cabe mencionar que el Programa Nacional de Teatro Escolar se lleva a cabo con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura Federal, a través de la Coordinación Nacional de Teatro, y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la secretaria de Educación y la Secretaría de Cultura.

Para conocer las actividades culturales que se presentan en los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, se invita al público a seguir las redes sociales institucionales y/o a descargar la App “SLP Cultura” disponible para dispositivos móviles Android como iOS.

Me gusta: Me gusta Cargando...