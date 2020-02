Día cero: Xavier Nava, ¿el candidato de Felipe Calderón para SLP?

Por: Oswaldo Ríos. Twitter: @OSWALDORIOSM

Es oficial, el equipo cercano y familiares del alcalde Xavier Nava ha sostenido encuentros en lo oscurito con Margarita Zavala (algunas versiones sostienen que desde el ayuntamiento capitalino se ha facilitado la realización de las asambleas constitutivas de México Libre), con miras a quedarse con el membrete de ese partido en el estado para la elección de 2021. Ante el tupido rechazo de la militancia panista a Xavier Nava y el fracaso de su gestión como presidente municipal, los directivos del PAN en el estado (con información estadísticamente confiable en las manos) están conscientes de que “el xavierismo” es un lastre y no están dispuestos a cargar ese “peso muerto” ante la elección mas competitiva de la historia.

La llegada de Nava al partido de Felipe Calderón no fue su primera alternativa, fiel a su tradición convenenciera, primero buscó un acercamiento con Morena a través del poeta Javier Sicilia quien fracasó en su intento de hacer eco de la petición en la Secretaría de Gobernación. Buscaron luego una reunión con el presidente López Obrador a través de funcionarios de Irma Eréndira Sandoval (la secretaria tapadera), pero la respuesta fue demoledora: el presidente no da trato preferencial a quienes lo golpetean políticamente, si Nava quiere un trato distinto que se comprometa públicamente con la CuatroTe. A pesar de que el ayuntamiento capitalino está repleto de chairos y se impulsan agendas como la despenalización del aborto, valoraron que comprometer a Nava con Morena carecía de sentido porque Ricardo Gallardo Cardona ya se les adelantó y les cerró la puerta desde adentro.

Con ese escenario, descartados el PAN y Morena, no les quedó más remedio que considerar a México Libre como la única vía disponible para su apetito grupal. ¿Cuál es el plan de los mirreyes chilangos? La candidatura a la gubernatura para Nava; la candidatura a la alcaldía para Valle; la candidatura al Quinto Federal para Portilla; y la candidatura al Séptimo Local para Pérez. Habrá que ver qué dicen los liderazgos de México Libre que tanto trabajaron para formar el nuevo partido y serían desplazados para dar lugar a un grupo que no tiene lealtad más que a sí mismo, y con asegunes, el desprecio de los primos Portilla al licenciado Pérez es casi xenofóbico. Muy fifís y todo, pero tomen nota: desde hace décadas hay potosinos mejor vistos y más cercanos a Margarita y Felipe. Una pista: su nombre empieza con Octavio y termina con Pedroza.

El presidente de los delincuentes

Los días perros para López Obrador no paran. Desde el costoso y ridículo invento de la caja china de la rifa del avión (sin avión); la extorsión a los empresarios, disfrazada de Teletón de tamales; pasando por el genial autoapodo de “El Cacas”; la unánimemente repudiada emisión del decálogo lopista sobre la violencia contra las mujeres; hasta llegar a los abucheos descarnados que cada vez son más frecuentes en sus desastrosas giras, el macuspano pareciera levantarse todos los días con el pie izquierdo. Una enorme cantidad de ciudadanos que votaron por él, poco a poco comienzan a abrir los ojos y ante la vergüenza de tener que defender lo indefendible, prefieren guardar estratégico silencio. Los otrora “convencidos” académicos, activistas, feministas y periodistas “críticos” siguen sin recuperar el internet y han adquirido una súbita pasión por temas que no tengan que ver con el gobierno federal. Lo peor para López es que no es solo una crisis de imagen, sino de gobernabilidad y seguridad. La degradación intencional de la investidura presidencial, ha provocado una erosión acelerada de su respetabilidad y el extravío de su política de seguridad ha desatado los demonios de una criminalidad que al saber que el presidente es un cobarde o un aliado pasivo, se ha vuelto mucho más violenta y descarada, por ejemplo, a su postura de desprecio público por los feminicidios “porque distraen de su rifa del avión”, sobrevino el inenarrable asesinato de Ingrid Escamilla y este fin de semana, el brutal feminicidio de una niña de 7 años. A pesar de la realidad, el presidente tuvo el tino de reunirse con soldados del Ejército, para darles misa y pontificar que no deben “combatir el mal con el mal”. Queda claro: el mal es él y cada día más mexicanos lo pueden ver.

En CANACO gana Branca

El próximo 25 de febrero se llevará a cabo la elección para elegir la nueva presidencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Dos apirantes buscan suceder en el liderazgo a Alejandro Pérez Rodríguez quien, hay que decirlo, destacó por un trabajo intenso en favor de su gremio y ejerció una fuerte presencia en la opinión pública, ellos son Juan Branca Gutiérrez y María Esther Castro Patton. El duelo afuera puede parecer competitivo o incierto, pero al interior las cosas lucen ya muy definidas. Se ve venir un triunfo claro para Branca y las dudas mayormente fundadas son si Castro aceptará los resultados o dinamitará la buena imagen que hasta ahora ha construido.

Comienza el día cero y mañana su continuidad.

