Desdeña Xavier Nava fallo del Tribunal Electoral que favorece a indígenas

-Insistió que él ha hecho las cosas bien, aunque resolución marque lo contrario

Xavier Nava Palacios, alcalde del Ayuntamiento de San Luis Potosí desdeñó el fallo del Tribunal Electoral de San Luis Potosí en el que se revela que las consultas indígenas que llevó a cabo el edil fueron ilegales.

“Tenemos información de que sí hay una resolución del Tribunal, una resolución que establece que para el Tribunal el procedimiento no se dio conforme como debería haberse dado, porque había una impugnación de parte de un grupo también de representantes de algunas comunidades indígenas”.

El fallo señala que se debe dar de baja al actual titular, Zenón Cervantes.

“Lo que entiendo es que puede recurrirse esta resolución del Tribunal, y en función de eso, me parece que hay la intención por parte de quienes participaron en la consulta, y dicen que no son, o que no están siendo ellos atendidos en sus derechos, o en su derecho humano, en su derecho a la propia elección de su representante, entonces van a actuar en consecuencia”.

Además, insistió que “lo único que hizo fue ratificar un nombramiento de un procedimiento que se llevó a cabo a través del mecanismo de consulta que establece la propia normatividad, y los grupos indígenas fueron quienes decidieron, nos hacen llegar a nosotros esa determinación, y el presidente municipal como lo establece la ley, simplemente lo ratifica”.

