Desde el Congreso buscaban tumbar juicio político contra Xavier Nava

Diputados del Congreso del Estado pretendían desechar juicio político contra Xavier Nava Palacios, sin embargo, el diputado Cándido Ochoa evidenció el hecho, por lo que se impidió de último momento en sesión privada, para regresarse a comisiones.

“Estoy muy desconcertado porque veo un planteamiento en el que hay un acomodo de piezas que pareciera que nos quieren utiliza a los diputados para que aprobemos estos temas como vienen planteados”, señaló el congresista en sesión ordinaria.

Agregó que “específicamente al presidente de la capital, ahora comprendo, hay un dictamen que está incluido con los síndicos, yo la verdad le digo que analicemos ese espectro planteado en cinco puntos y se darán cuenta que, por una coma, por un papel, o alguna cosa dicen que todo no va a proceder”.

Ochoa Rojas reveló que se trataba del tema derivado de la agresión contra María Teresa Carrizales Hernández, ex oficial Mayor del Registro Civil.

“Uno de esos temas es donde una mujer aparece agredida brutalmente, pateada, golpeada y dicen que no ocurrió, que no hay pruebas, lo dejo a su conciencia, (…) tenemos a la mujer y aquí le vamos a dar una patada a esta pobre profesionista, que fue sacada arrastras de tu oficina, donde hay video y evidencias, que ahora dicen en este documento que no hay nada”.

