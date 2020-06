Denuncian violencia política al interior del Ayuntamiento capitalino

– Denunciarán a tres integrantes de Cabildo por agresiones, entre ellos, Sebastián Pérez García, Rodrigo Portilla Díaz y Alfredo Lujambio Cataño

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por el Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, denunció a tres integrantes por violencia política en razón de género del Cabildo, entre ellos el regidor Alfredo Lujambio Cataño, el secretario General, Sebastián Pérez García y al tesorero Rodrigo Portilla, los dos últimos por coartar su participación en la sesión virtual de Cabildo, el pasado viernes.

En este sentido, indicó que interpondrá las denuncias en la Instancia de la Mujer y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que no queden impunes estos actos ejercidos por sus propios compañeros.

Respecto a la agresión de su compañero de bancada, Alfredo Lujambio indicó que este convocó a una sesión de la Comisión de Gobernación, a pesar de que ella la preside, además, argumentó ausencia de la funcionaria, misma que dijo no ´pudo comprobar.

“Convocan a una sesión de carácter urgente, firmada por mi compañero, pero el reglamento señala que sólo puede convocar el secretario a una sesión cuando el presidente esté ausente o impedido, pero yo no estaba ausente, no había causal, y él violentado mi función pública, convoca sin mi presencia, y yo me presento a la sesión, el pretendía presentar el reglamento como si fuera el presidente”.

En el caso del secretario general y del tesorero indicó que trataron de silenciarla, al momento que ella comenzó a revelar irregularidades de la administración capitalina.

“Estos servidores públicos tratan de callar a una servidora y amedrentarme en plena sesión de cabido, yo estoy muy preocupada, no podemos dejar que caminen estas cosas desde la primera tenemos que hacer algo para evitarlo por eso estoy activando los protocolos de violencia política en razón de género”.

