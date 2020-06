Decisiones políticas condenaron reglamento de cuidado animal: Verónica Rodríguez

· La regidora Verónica Rodríguez condenó la aprobación de un texto deficiente para el cuidado animal y que deja fuera trabajo de animalistas.

· “Dirán que ya se cumplió con el Cuidado Animal, pero la verdad es que no”, recalcó.

La regidora Verónica Rodríguez Hernández condenó la aprobación de un texto ineficiente para el cuidado animal en San Luis Potosí, pues indicó que parece un texto sólo para decir que cumplió, pues no tiene consenso de los animalistas y deja fuera partes importantes para lograr el cuidado animal.

Rodríguez Hernández apuntó que el compromiso hecho después de no aprobar el reglamento en la sesión del pasado 14 de mayo fue perfeccionarlo, sin embargo apuntó que lo hizo fue dejar fuera partes importantes y necesarias para el cuidado animal en San Luis Potosí.

“Después de esto, muy seguramente dirán que ya se cumplió con el Cuidado Animal, pero la verdad es que no, porque aún se deja fuera la creación de refugios de animales, no prohíbe su uso para experimentos, no deja claro cómo deben ser tratados antes y después de morir”, remarcó.

La edil capitalina lamentó que se haya dejado fuera el trabajo hecho por los investigadores de la Universidad Autónoma, los médicos veterinarios, las asociaciones protectoras de animales, así como las y los animalistas para asegurar un buen documento.

En este sentido condenó que la complicidad en Cabildo, haya aprobado un documento que quedó corto para los compromisos hechos en campaña, pues apuntó que principalmente queda un texto burocrático y no uno para atender la violencia contra los animales, ni para apoyar a quienes trabajan por su cuidado.

Ante el mayoreíto señalado por las y los regidores panistas, Verónica Rodríguez pidió a sus compañeros de Cabildo no dar carpetazo a este tema después de la sesión, pues dijo que es importante y urgente escuchar a quienes están allá afuera alzando la voz para que este Reglamento no sea deficiente.

Por esto, adelantó que se seguirá trabajando con los animalistas, con investigadores y asociaciones para presentar reformas a lo que señaló como un fallido reglamento, pues dijo que el compromiso va más allá de una semana, sino que es permanente para asegurar el bienestar.

“Vamos a construir sobre el desastre que se generó porque integrantes de este Cabildo prefirieron politizar este tema, pero le vamos a entrar, porque eso es lo que nos toca, vamos a trabajar ya sea en esta administración o en la que sigue, donde sí encontremos disposición de construir por los animales”, concluyó.

