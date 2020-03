Deben reincorporarla y pagarle salarios caídos, señalan diputados tras despido de mujer embarazada de la administración capitalina

-Señalaron que es un acto grave de discriminación contra la mujer que se encuentra en estado de gestación

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Cándido Ochoa Rojas señaló que, de acuerdo a la ley, la mujer que fue despedida de la administración de Xavier Nava Palacios, tras anunciar que se encuentra en etapa de gestación, debe ser reincorporada y se le deben pagar salarios caídos.

“No conozco ese caso, pero bueno la ley es muy clara que el estado de gestación, no es causa para concluir la relación laboral, al contrario, se ha legislado mucho para proteger el estado de gestación, y darle más tiempo a la persona para atender su situación”.

Por su parte la diputada local de Morena, Marite Hernández Correa reprobó el hecho, al señalar que el estar embarazada, no impide que realice sus actividades laborales.

“De inicio me parece que es un acto discriminatorio, es un acto de un atentado de un derecho fundamental de todo ciudadano tener un empleo y no ser despedido en circunstancias, que me parece no es la correcta, es el asunto de violación a los derechos de las mujeres, es un asunto de violación y de discriminación”, sentenció la diputada.

La congresista insistió que puede seguir dando resultados óptimos, por lo que condenó el hecho.

“Y más en un gobierno municipal que se ha caracterizado por ser violentador de derechos humanos. (…) Desconozco el caso de profundidad, pero a todas luces es un acto discriminatorio y me parece que no es la forma correcta de dirigirte a una trabajadora, (…) en este caso me parece que es un acto sumamente violento hacia la mujer”

