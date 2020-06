DALTÓNICOS

Por Raúl Ruiz

Sólo pasa en México.

La pandemia fake se ha vuelto una chunga.

El gobierno hace como que le preocupa la pandemia, juega con los parámetros internacionales. Acepta las sugerencias de la OMS, catapulta al doctor López-Gattel como Rock Star.

Andrés Manuel, nunca se pone el cubrebocas.

“¡Maldito, eres un mal ejemplo para México! Le gritan desde Coparmex.

La presión norteamericana y del empresariado industrial, obligan a generar un plan de reapertura económica en el país.

Ojo, también es Fake.

– ¿Cómo lo hacemos, señor? Le preguntan al presidente.

– Invéntense un semáforo, pero que comience en rojo para mantener el suspenso.

– ¿Rojo, amarillo y verde?

– Métele un naranja para ponerle emoción a la feliz apertura del verde.

Y así es como se re-creó la vida enmedio del pico más alto de la PANDEMIA.

Aparece la BOA.

El proyecto Golpe Blando parece no avanzar.

La Perrada es más numerosa y fanática que los propios intolerantes enemigos del presidente.

En los descontroles de la salud, todos han perdido la razón.

López-Gattel, dice que en todo momento se han seguido las sugerencias de la OMS, y cada semana nos cambia la jugada.

Hoy anuncia que siempre no. Que la pandemia seguirá bailando al ritmo de la Sonora Santanera hasta octubre.

“Esos periodistas… ¡Lo saben, lo saben!

Y los oligarcas… ¡Lo saben, lo saben!”

La angustia y la desesperación, comienza a deformar los rostros de los mexicanos.

Psicólogos y psiquiatras plantean terapias online, que nadie puede comprar porque primero hay que comer; los que tienen recursos para sobrevivir, no necesitan esta ayuda pues no se ha alterado su forma de vida. Su encierro, con alberca en casa, sauna, gym, y sala de proyecciones, no les provoca estrés ni depresión.

Los que viven en el hacinamiento de las casas de cartón son los más afectados, pero no tienen ni siquiera energía eléctrica para encender un ordenador electrónico y recibir terapia online; contimenos, dinero para la terapia.

Y los psicoanalistas sociales, sin resolver la contingencia nacional de la pérdida de la razón, del patrimonio y la esperanza.

Un médico desde su claustro en Ciudad Juárez, escribe:

“Hay comentarios que dicen que el Covid-19 durará hasta Octubre, pero en invierno regresan las gripes ocacionadas por Coronavirus, así que volveremos a empezar !!

Ya mejor quédense en casa para siempre ¡a morir en Santa Paz!”

Las empresas reabren sus puertas a la sorda.

Se les dificulta crear sus protocolos de contención al covid 19, pero tampoco quieren pagar a los expertos para que los apliquen en sus empresas.

La pandemia fake destrozó hasta sus más escondidos ahorros.

No tienen para pagar ni siquiera la asesoría para la reapertura.

Las autoridades como siempre, se hacen de la vista gorda y autorizan a ciegas la reapertura. Total, que todos se contagien, y que se mueran los más débiles.

Estamos atrapados dentro del armario de los malos entendidos.

En una Babel posmoderna 100 veces más alta y complicada que la EQUIS, creada por Sebastián, hacinados y a oscuras, pretenden poner orden a los desesperados empresarios DALTÓNICOS que solo pueden ver verde en un semáforo de cuatro colores.

