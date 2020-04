¡Cuidado con las Fake news!

Las razones por las que las autoridades de salud han reservado difundir características precisas y puntuales sobre zonas específicas y de personas que han contraído el Coronavirus son varias, sin embargo, los argumentos esgrimidos son frágiles y, a estas alturas de la emergencia ya muchos dudan que sean sostenibles.

El principal razonamiento de no revelar nombres de hospitales, (excepto la Beneficencia Española) o en no proporcionar información general de los pacientes que se atienden o fueron atendidos en instituciones privadas u oficiales por Coronavirus, “es que la Ley de Protección de Datos Personales no lo permite,” es cierto.

La otra salida, – lo han dicho, – es que no pueden revelar sitios específicos porque entonces se estaría generando pánico, incertidumbre y actitudes de rechazo o linchamiento, principalmente en zonas exclusivas, en fraccionamientos clasemedieros o en las franjas territoriales deprimidas o pobres de la ciudad.

Yo no sé si en este momento, y por el incontenible avance del Coronavirus sean argumentos verdaderamente válidos o es simplemente la acción de escurrirle al bulto, pues ese “cuidado extremo de reservar información”, lo único que ha generado es la aparición de FAKES NEWS en sitios de Internet de dudosa validación.

En esas FAKE NEWS, – según sus autores, – aportan datos y mapeos de la ciudad capital, clasificando las zonas de alto riesgo de contagio, así como a sectores donde se han presentado casos confirmados y otros sospechosos.

Su reproducción en este espacio no pretende, de ninguna manera, hacer eco de rumores o mentiras, simplemente lo hacemos para estar alertas y no dejarnos confundir por noticias o sitios falsos que pululan en las redes sociales.

Si se revisa el Mapa que se muestra en un sitio de Internet llamado “Monitor COVID19 San Luis Potosí, podremos observar su grado maligno de intención, toda vez que sitúa como áreas de mayor concentración y contagio a la Zona Dorada de la capital potosina y a varios fraccionamientos residenciales que, – según la autoría clandestina, – determinan un índice mayor de contagiados y de casos sospechosos.

Según el mapa, en esta franja de la ciudad, están fraccionamientos como La Loma, Residencial Club de Golf, la 1ª 2ª y 3ª Sección de Las Lomas, Fraccionamiento Tangamanga y otros que se identifican o están asentados sobre laterales importantes de las avenidas Chapultepec, “Salvador Nava Martínez” y Boulevard “Antonio Rocha Cordero” como, Miravalle, Desarrollo El Pedregal y Villa Antigua.

Todos estos desarrollos, como todos lo sabemos, tienen una proximidad importante a centros comerciales como Walmart, Cosco y Sam´s, así como a Plazas San Luis, Covalia y Citadela, que cotidianamente reúnen y concentran a lo más granado de la sociedad capitalina y a sus residentes chinos, alemanes, japoneses y coreanos.

El mapa apócrifo, muestra como el desplazamiento del virus mortal se identifica en afluentes de alto riesgo como el Rio Santiago, pero fundamentalmente por la avenida “Salvador Nava Martínez” y el Boulevard “Antonio Rocha Cordero”.

El falso planisferio diseñado por Monitor COVID19, no refiere con precisión colonias populares, áreas semirrurales o zonas urbano marginales del área metropolitana, sin embargo, si tuviese solo un grado de veracidad y si consideramos la velocidad con la que se desplaza el bicho, no se descarta entonces que el destino alcance a la clase más jodida de la capital potosina.

Hasta pronto

deleoncardona@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...