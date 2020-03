Cuarentena no debe ser simulada: doctora Sofía Bernal

Los investigadores de la UASLP en materia de salud están pendientes de las cifras y casos que se presentan en torno al COVID 19 que está afectando al mundo y de las tazas de mortalidad que están alcanzado diversas poblaciones en países como España que presenta el 8% e Italia casi el 10%, además de China en donde el porcentaje de mortandad esta entre el 2 y 4% cifra que está por encima del promedio mundial que es menor al 1%, dio a conocer la Dra. Sofía Bernal especialista en virología y quien es secretaria general del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la UASLP.

La especialista comentó que, aunque los números de este virus se están moviendo muy rápido es importante que la comunidad esté atenta a las indicaciones que marquen las autoridades de salud, detalló que si bien desde ese ámbito se entiende que hay una economía que se debe sostener, pues se ha visto muy afectada, y que hay personas que no pueden dejar sus trabajos, el resto de la comunidad que se puede quedar en casa y no salir debe hacerlo, pues sólo con estas medidas es como se puede frenar el contagio elevado como se registró entre el jueves y viernes en todo el país en donde el número de casos de un día para otro crecieron más del 40% lo cual ya prende algunas alertas.

Sostuvo que sobretodo los jóvenes deben seguir todas las recomendaciones que difunde la secretaria de salud de no hacer reuniones de más de 4 personas y de evitar las fiestas en casa, ya que estas son reuniones masivas que se deben dejar para otro momento pues el aislamiento no debe ser simulado.

La doctora Sofía Bernal dijo que en caso de no poder estar en aislamiento las personas que salen de casa no deben olvidar la recomendación de mantener un acercamiento de metro y medio con los demás, así como no saludar de beso, evitar el transporte público, no tocar objetos cuando se sale a la calle, y lavarnos constantemente las manos, todo ello para evitar propagar la enfermedad.

Respecto al gel antibacterial y los cubre bocas, la especialista de la UASLP mencionó que lo fundamental es el lavado correcto de manos frecuente, y si se sale a la calle no debemos tocarnos la cara pues, aunque el virus no entra por la piel si se toca una superficie contaminada y nos tocamos los ojos, la nariz o la boca entonces sí podemos infectarnos.

Sobre el gel antibacterial sostuvo que deben tener entre 50 y 70% de etanol para que sean efectivos en materia de sanitización, de lo contrario no servirán, por lo que hay que estar atentos a estos porcentajes cuando se adquiere un producto.

Sobre los cubre bocas mencionó que sólo los deben utilizar las personas enfermas, pues los que están sanos no lo necesitan, indicó que los cubre bocas azules que están hechos de una tela delgada sirven solamente dos horas a los enfermos para que no diseminen su enfermedad por todos lados, pero luego de este tiempo deben cambiarlo.

Sobre los cubre bocas de tela mencionó que no funcionan, y mucho menos los que están hechos de fieltro, al menos no para diseminar la enfermedad de quien los usa. Sobre los cubre bocas blancos plegables, apuntó que igual que los más ligeros tienen una duración de 2 a 3 horas y posteriormente habrá que cambiarlo para evitar contaminarnos con ellos.

Sobre los respiradores N95 sostuvo que estos tienen muchas variedades y son diseñados para personas que trabajan en diferentes situaciones, por ejemplo, quienes trabajan la madera o que realizan algún trabajo con metales y cada uno de los diseños indica el tiempo de duración y de utilización.

