Crueldad del gobierno presumir dinero ante carencias en salud: XAZ

· El legislador condenó que no se esté usando el dinero para atender los graves problemas de salud a nivel nacional.

· Dijo que esto es muestra de la nula coordinación de la federación para usar el dinero en beneficio de las familias.

Es un acto cruel el presumir el ingreso de 2 mil millones de pesos para las arcas del Gobierno y celebrarlo cuando hay carencias graves en salud que aún no se resuelven y que las familias siguen padeciendo a pesar de las promesas de las distintas dependencias.

Esto fue declarado por el diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga quien condenó que no se esté dando prioridad a los hospitales que siguen padeciendo por carencia de medicamentos, equipo e incluso mantenimiento en sus instalaciones bajo el pretexto de que se busca “transformación del sistema de salud”.

Azuara Zúñiga dijo que el presumir 4 mil millones de pesos en la bolsa del Gobierno de nada sirve si la gente está batallando a nivel nacional porque sus medicamentos no llegan o porque no les dan sus tratamientos a tiempo, lo cual consideró como señal de una pésima coordinación en la federación.

“Nos dicen que ya hay 4 mil millones de pesos en el Instituto para Regresarle al Pueblo lo Robado, pero esto no es algo que se pueda celebrar cuando los padres y madres de niños con cáncer siguen alzando la voz ante la falta de medicamentos que persiste a pesar de todas las mesas de diálogo con el Gobierno”, apuntó.

El legislador federal denunció que la lucha se está dando por parte de los papás y quienes necesitan atención médica quienes sin descanso buscan alternativas para asegurar la salud de los suyos, pero no hay ese mismo esfuerzo de parte de las autoridades de salud, pues no se está usando el dinero para apoyar a estas familias.

Señaló que de nada sirven los discursos de rifas que beneficiarán a la salud, cuando hay dinero que ya podría aplicarse en este sentido pero simplemente no se está usando porque se pone primero el cumplir una ocurrencia que atender la necesidad urgente que representa la salud.

Finalmente, Azuara Zúñiga lanzó un exhorto a las autoridades para que privilegien la coordinación y atiendan de manera urgente los casos de salud que no están siendo atendidos, pues remarcó que la salud no espera y la atención médica no puede estar más tiempo detenida

