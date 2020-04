Coronavirus tiene enorme capacidad de contagio, favor quedémonos en casa: SS.

· Los niños también se enferman y deben permanecer en el hogar, debido a que tienen una gran carga viral y su capacidad de contagiar es mayor, por lo que también es sumamente importante mantenerlos distanciados de los abuelos y los enfermos crónicos.

· Al momento, el estado confirma 31 casos por Covid-19 y dos decesos.

· 5 mil 059 llamadas se han recibido en la LINEA COVID-19, de entre las que destacan 26 potosinos que han recibido atención psicológica.

“El Coronavirus tiene una enorme capacidad de contagio y en muchos países se está teniendo transmisión generalizada, lo que nos obliga necesariamente a tomar el aislamiento como la principal medida en este momento”, indicó Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud de San Luis Potosí.

La funcionaria estatal informó además que la enfermedad se sigue dispersando por el país y que en nuestra entidad, la transmisión local o generalizada se podría presentar en las próximas semanas, por lo que el primer y último llamado a la sociedad potosina es a “Quedarse en Casa para reducir al mínimo el contagio comunitario y así poder atender en los hospitales preparados para ello al menor número de casos graves”.

Por su parte, el vocero técnico del Comité de Seguridad en Salud, Miguel Lutzow Steiner, dio a conocer que en el estado tiene 31 casos confirmados de Covid-19 y se mantiene en 74 la cantidad de personas en estudio de laboratorio, además de que no siguen siendo dos los potosinos que han fallecido por este mal.

“Hasta este momento tenemos 31 casos confirmados de Covid-19 y se mantiene en 74 la cantidad de personas en estudio de laboratorio y no ha variado el número de decesos. 29 de los casos se han registrado en la capital del estado y los dos restantes en Soledad de Graciano Sánchez”, precisó.

“Con respecto a los 4 casos que se sumaron, son tres femeninos y un masculino, que de acuerdo a su clasificación, uno es importado y tres personas son de contacto de un caso confirmado previamente; en cuanto a sus edades, dos de ellos se encuentran en el rango de 5 a 9 años, una en el de 25 a 44 y una más en el de 50 a 59 años de edad, y todos ellos permanecen recuperándose”.

Miguel Lutzow Steiner agregó que existe la posibilidad de que el contagio en menores de edad (como estos dos primeros casos), se de por contacto de un directo en casa y destacó que por ello es importante mantener la búsqueda activa y así determinar el contagio de manera local de acuerdo a la gráfica de vigilancia epidemiológica.

“Sabemos que va a suceder, que el virus está en proceso de incubación, de ahí que hemos fortalecido la búsqueda intencionada de casos incluso sin antecedente de viaje”, detalló el Vocero.

Finalmente, la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, reiteró “El llamado a guardar la sana distancia, a acatar las medidas de separación con adultos mayores y personas que están en riesgo, así como el evitar mantener contacto con personas sospechosas y confirmadas”.

“Yo invito a todos aquellos potosinos que no tengan una actividad como las ya señaladas en la contingencia, a que no salgan de casa, que ustedes permanezcan en casa y atiendan a todas las recomendaciones dictadas para esta Jornada Nacional de Sana Distancia, va a ser muy importante para que podamos manejar los casos en hospital y nuestro sistema de salud no sea rebasado”, puntualizó.

Llama al 01 800 123 88 88 y entérate en: https://slpcoronavirus.mx/

