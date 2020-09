Convocan a convertirse en donadores voluntarios de sangre

· “La donación de sangre es un acto sincero que permite a muchas personas solucionar sus problemas de salud y al mismo tiempo salvar su vida”: Director del Centro de la Trasfusión Sanguínea.

· Al corte del mes de agosto, en el Estado se obtuvieron un total de 241 donaciones de reposición familiar, 14 donaciones altruistas y 318 donaciones solidarias: SERVICIOS DE SALUD.

“La donación altruista y voluntaria de sangre se reconoce como: valor humano y de responsabilidad social, también como un proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano y debe reconocerse como un procedimiento que no compromete la salud física ni mental del donante, señaló el Maestro en Salud Pública Sergio Olimpo Rodríguez Vidal, Director del Centro de la Trasfusión Sanguínea de los Servicios de Salud en el Estado.

Precisó además que la donación de sangre es una necesidad permanente porque diariamente en los hospitales se necesita sangre para salvar la vida de: mujeres embarazadas, niños con cáncer, enfermos renales, pacientes hemofílicos y personas accidentadas. Y el mejor procedimiento para abastecer de sangre a los hospitales es la donación.

“La donación de sangre es un acto sincero que permite a muchas personas solucionar sus problemas de salud y al mismo tiempo salvar su vida”, aseveró el Jefe del Centro de la Trasfusión Sanguínea, así mismo informó que al corte del mes de agosto del presente año, en el Estado se obtuvieron un total de 241 donaciones de reposición familiar, 14 donaciones altruistas y 318 donaciones solidarias.

Estas últimas, las donaciones solidarias son las que se llevan a cabo cuando un amigo de la familia se acerca para donar al paciente y un donador altruista es quien va a dar su apoyo sin algún vínculo, destacó el especialista.

Aclaró que los requisitos para ser un donador altruista de sangre son:

“En general tener buena salud, tener un peso mínimo de 50 kilos, Ser mayor de edad y menor de 65 años y presentar una identificación con fotografía; no padecer enfermedades como: epilepsia, hepatitis, sífilis, etc. No haber tomado medicamentos en las últimas 72 horas, no ser alérgico a medicamentos; no haber sido vacunado en los último 30 días y no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año”, puntualizó señalando el Maestro en Salud Pública Sergio Olimpo Rodríguez Vidal.

El Director del CETS recordó algunas de las razones que le compartieron los donadores altruistas y las exteriorizó con el objetivo de promover el que la población se anime a donar voluntariamente:

“Por solidaridad, altruismo, generosidad y tantas otras expresiones que engloban la acción de ayudar de manera desinteresada; otros comentaron la expresión de porqué mañana puedes ser tú o los tuyos y pueden necesitar una donación y nunca sabes cuándo te tocará a ti; otros contestaron que al donar la sangre se regenera y su cuerpo tendrá sangre nueva lo que revolucionará su organismo; otros contestaron por que el donar contribuye en la salud disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares; otros mencionaron que porque es poca la sangre que se toma en la donación y puedes ayudar hasta 4 personas en mejorar su bienestar”.

Finalmente el Maestro en Salud Pública Sergio Olimpo Rodríguez Vidal, Director del Centro de la Trasfusión Sanguínea de manera clara, expresó que ahora durante la pandemia se requiere la participación de la población para abastecer los Bancos de Sangre del Estado, por lo que hizo una cordial invitación para acudir a donar y en esta nueva normalidad se les solicita llamar previamente para agendar cita, ya que todos los Bancos de Sangre tienen implementadas las medidas de bioseguridad. Para mayor información y asesoría para convertirse en un donador voluntario puedes marcar al número 444815-33-99.

