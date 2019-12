Convoca secretaría de salud a vivir fiestas decembrinas saludables y sin accidentes

· En época invernal, los accidentes más comunes en casa son por quemaduras, caídas e intoxicaciones en los menores de edad.

· Recomiendan evitar tener conexiones excesivas en un solo contacto.

La Organización Mundial de la Salud señala que cada día mueren innecesariamente más de mil menores a consecuencia de una lesión accidental y de estas muertes, más del 90% podrían prevenirse. Se estima que en el periodo de vacaciones de invierno aumentan hasta 30% los accidentes de niñas y niños en el hogar, los agentes causantes de lesiones más frecuentes son los ahogamientos, las asfixias, las caídas, las quemaduras y las intoxicaciones.

Lo anterior lo informó el Dr. Isaac Israel Rodríguez Salazar, Responsable Estatal de Prevención de Accidentes en el Hogar en el menor de 10 años de edad de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, quien expresó que en esta época lo más común son las quemaduras, ya sea con agua o líquidos hirviendo, cerrillos, encendedores o por introducir objetos en los contactos de la luz, e indicó que otras lesiones que se presentan son las caídas, los golpes en la cabeza, las fracturas en brazos y piernas, y la intoxicaciones por ingesta de medicamentos o productos de limpieza.

“De manera particular, las quemaduras en niños se incrementan debido al uso de pirotecnia que lleva a lesiones en cara, manos y brazos e incluso a casos graves de amputación de dedos, también por conexiones excesivas en un solo contacto, series de luces en mal estado, de mala calidad o por dejarlas encendidas toda la noche o periodos muy largos”, advirtió señalando el médico especialista.

En lo que respecta a los accidentes menos frecuentes en esta época, aunque no menos importantes, son los ahogamientos y las asfixias que ocurren cuando los menores se introducen juguetes u objetos a la boca, así como las intoxicaciones por monóxido de carbono por el uso de anafres o fogatas dentro de los hogares. Por ello el Dr. Isaac Israel Rodríguez Salazar, emitió algunas recomendaciones para prevenir accidentes de niñas y niños en el hogar:

Para prevenir caídas es importante no dejar nunca al menor solo en sillas, periqueras, sofás, camas o lugares altos, evitar el uso de la andadera si no está bajo supervisión ya que favorece caídas y problemas en la cadera, pidió mantener siempre cerradas las puertas de los baños, la cocina y el patio, así como evitar que corran o jueguen en las escaleras o cerca de ellas.

En el tema de la prevención de las intoxicaciones, aconsejo evitar el uso de anafres y fogatas dentro del hogar para calentarse, también sugirió guardar bajo llave y en un sitio elevado los medicamentos y productos de limpieza y no colocar sustancias tóxicas en envases de refresco, advirtió que es muy peligroso.

Las quemaduras pueden prevenirse al no dejar a los niños jugar cerca o en la cocina, el no permitirles que se acerquen a la estufa o calentador, el no estar cargando aún menor mientras se cocina, al no dejarlos solos y estar siempre al pendiente de que el menor no conecte o desconecte aparatos eléctricos, por lo que aconsejo colocar protectores de plástico en los enchufes o tomas de corriente eléctrica.

“En esta temporada decembrina que muchas familias preparan su cena navideña en casa se debe cuidar que después de cocinar que el menor este a fuera de la cocina ya que muchas superficies se quedan calientes, colocar el mango de los sartenes siempre hacia la parte interna de la estufa (que no sobresalga de los bordes), cocinar siempre de preferencia en las parillas traseras de la estufa, mantener cerillos o encendedores fuera del alcance de los pequeños, si su hijo gatea o está empezando a caminar, es importante evitar que se acerque a la estufa, el calentador, enchufes o cualquier objeto caliente”, sugirió para prevenir riesgos en los menores de edad.

Otra de las acciones que deben tomar en cuenta para evitar las quemaduras e incendios son: el apagar las luces navideñas por las noches o después de muchas horas encendidas y no dejar cables o extensiones eléctricas al alcance de los niños.

Y para prevenir ahogamientos y asfixias el Dr. Rodríguez Salazar aconsejó, que nunca se debe dejar sin supervisión al menor en la bañera, unos segundos pueden ser suficientes para provocar un ahogamiento, advirtió también para evitar este tipo de riesgos no se debe dejar recipientes como cubetas o tinas llenas de agua cerca del menor.

Finalmente indico que para evitar asfixias se recomienda que el infante, menor de 1 año, duerma siempre bocarriba y en su propia cuna sin almohadas, ni peluches y para tener unas fiestas decembrinas saludables y sin accidentes pidió evitar darles caramelos grandes para evitar que puedan atorarse fácilmente en la garganta.

