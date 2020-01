Contra maltrato, propone regidora reglamento de cuidado animal

· La regidora capitalina, Verónica Rodríguez Hernández dijo que se está impulsando un nuevo Reglamento que vea por la salud y bienestar animal.

· Dijo que este objetivo, asegurar protección, tipificar y sancionar el maltrato, así como impulsar las asociaciones protectoras de animales.

La regidora de San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández dio a conocer que desde la Comisión de Gobernación se está impulsando un nuevo Reglamento para la Protección y Cuidado de los Animales, la cual, dijo tiene como fin asegurar la salud y el bienestar de todas las especies en el municipio.

Rodríguez Hernández dijo que este nuevo reglamento busca tres aspectos importantes: el asegurar bienestar animal desde las instancias del ayuntamiento, el tipificar el maltrato animal y sancionarlo, así como el impulsar a las asociaciones protectoras de animales.

En este sentido, dijo que se quiere asegurar trato humanitario para los animales, pues remarcó que muchos habitan en las casas de las y los potosinos, sin embargo muchos viven en la calle, por lo cual es necesario que se asegure su protección desde las normas municipales.

“Desafortunadamente hemos visto a través de los medios de comunicación y redes sociales, que el maltrato animal está muy presente en nuestra sociedad, además de que hay un gran número de especies que no son viven en espacios adecuados, que no son bien alimentados y que no tienen la sanidad necesaria”, dijo.

Ante esto, la regidora panista dijo también se busca prevenir, atender y castigar el maltrato animal hacia los animales, con sanciones que vayan desde amonestaciones, retiro de propiedad de animales y multas, donde algunas podrán ser condonadas con servicio a la comunidad.

Del mismo modo, dijo se ha estado trabajando con expertos en la materia para conformar un reglamento que respete a todos los sectores, contemplando las funciones que ocupan los animales en los distintos sectores de la población “las mesas de trabajo nos han permitido abonarle a esta propuesta de reglamento”, dijo.

Asimismo, Verónica Rodríguez enfatizó que dentro de los apartados del Reglamento se contempla el impulso de las asociaciones protectoras de animales estableciendo un proceso claro para su conformación e involucrándolos para asegurar el cumplimiento del reglamento.

Finalmente, determinó que de aprobarse este nuevo reglamento se estaría poniendo a la vanguardia a la capital del Estado en materia de cuidado animal,donde se impulsarían además de los cuidados animales, la sana convivencia a favor de todas las especies

