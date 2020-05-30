Conoce la LISTA DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES; NO REGRESAN EL LUNES

Por
Redacción
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LISTA DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES

ALQUILER DE EQUIPO Y VENTA DE INSUMOS PARA EVENTOS SOCIALES

ACADEMIA DE BAILE

ACADEMIA DE MÚSICA

ACCESORIOS PARA ARTES GRÁFICAS

AGENCIA DE MODELOS Y EDECANES

AGENCIA DE VIAJES

ALQUILER DE APARATOS DE AUDIO, VÍDEO

ALQUILER DE EQUIPO PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES

ALQUILER DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES

ALQUILER DE ROPA Y DISFRACES

ALQUILER DE TRAJES

ANTROS

ÁREA INFANTIL DE RECREACIÓN

AUDITORIOS

BALNEARIOS Y/O PARQUES TURÍSTICOS

BARES, DISCOTECAS Y CENTROS NOCTURNOS

BIBLIOTECA PUBLICA

BILLARES Y BOLICHE

BODEGA DE EXPLOSIVOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES Y/O TÓXICOS

CALL-CENTER NO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES ESENCIALES

CASINOS

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

CENTROS DE DEPORTE

CINES

COLOCACIÓN DE UÑAS

COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS PARA DECORACIÓN

COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS PARA MANUALIDADES

CENTROS DE LAVADO DE AUTOMÓVILES Y/O MOTOCICLETAS

CENTROS DE LAVADO DE AUTOBUSES Y/O CAMIONES

COMPRA VENTA DE DISFRACES Y ACCESORIOS

COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS Y VINOS PARA CONSAGRAR

COMPRA VENTA DE CAMPERS, CASETAS Y REDILAS

COMPRA VENTA DE EMPAQUES Y ENVASES QUE NO SEAN PARA ALIMENTOS

COMPRA VENTA DE EQUIPO DE OFICINA PARA COMERCIO

COMPRA VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES

COMPRA VENTA DE MANIQUÍS Y EXHIBIDORES DE ROPA

COMPRA VENTA DE ORO, COBRE, MONEDAS Y METALES

COMPRA VENTA DE OTROS APARATOS E INSTRUMENTOS

COMPRA VENTA DE PRODUCTOS ESOTERÍCOS

COMPRA Y VENTA DE DISCOS DE AUDIO Y VIDEO

CORPORATIVOS

COSMETOLOGÍA Y SPA

CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO

EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR

EDICIÓN DE VÍDEOS

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE ALBERCAS

ESCUELA DE ARTES MARCIALES, BOX Y LUCHA

ESCUELA DE COMPUTACIÓN

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA

ESCUELA DE IDIOMAS

ESCUELA DEPORTIVA

ESCUELAS, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES

ESPACIOS CERRADOS DE CLUBES DE SERVICIO, SOCIALES Y/O DEPORTIVOS

ESTUDIOS DE TATUAJES, PERFORACIONES Y ESCARIFICACIONES

GALERÍA DE ARTE

GIMNASIOS

HOSPEDAJE CON FINES TURÍSTICOS

INSTALACIÓN DE ALARMAS Y AUTO ESTÉREOS

JUEGOS ELECTROMECÁNICOS Y VIDEOJUEGOS

JUGUETERÍA

MARCOS Y MOLDURAS

MASAJES

MUSEO Y SALA DE EXHIBICIÓN

OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE NO OFRECEN SERVICIOS DE VENTANILLA

OFICINAS DE GOBIERNO QUE NO DAN ATENCIÓN AL PÚBLICO

PISTA DE PATINAJE

RENTA DE ACCESORIOS Y EQUIPO DEPORTIVO

RENTA DE BICICLETAS, MOTOS Y LANCHAS

RENTA DE MÁQUINAS DE VIDEOJUEGOS

RENTA Y VENTA DE PELÍCULAS Y VIDEOJUEGOS

RENTA Y VENTA DE VIDEOJUEGOS, CARTUCHOS Y DISCOS COMPACTOS

REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL

REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

SALÓN PARA EVENTOS SOCIALES

SERVICIO DE BANQUETES A DOMICILIO

SPA

TALLER DE ESCULTURA Y PINTURA

TALLER DE RÓTULOS

TEATROS

TEMPLO Y CULTOS RELIGIOSOS

ZOOLÓGICO