Conoce la LISTA DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES; NO REGRESAN EL LUNES

LISTA DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES
ALQUILER DE EQUIPO Y VENTA DE INSUMOS PARA EVENTOS SOCIALES
ACADEMIA DE BAILE
ACADEMIA DE MÚSICA
ACCESORIOS PARA ARTES GRÁFICAS
AGENCIA DE MODELOS Y EDECANES
AGENCIA DE VIAJES
ALQUILER DE APARATOS DE AUDIO, VÍDEO
ALQUILER DE EQUIPO PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES
ALQUILER DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES
ALQUILER DE ROPA Y DISFRACES
ALQUILER DE TRAJES
ANTROS
ÁREA INFANTIL DE RECREACIÓN
AUDITORIOS
BALNEARIOS Y/O PARQUES TURÍSTICOS
BARES, DISCOTECAS Y CENTROS NOCTURNOS
BIBLIOTECA PUBLICA
BILLARES Y BOLICHE
BODEGA DE EXPLOSIVOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES Y/O TÓXICOS
CALL-CENTER NO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES ESENCIALES
CASINOS
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO
CENTROS DE DEPORTE
CINES
COLOCACIÓN DE UÑAS
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS PARA DECORACIÓN
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS PARA MANUALIDADES
CENTROS DE LAVADO DE AUTOMÓVILES Y/O MOTOCICLETAS
CENTROS DE LAVADO DE AUTOBUSES Y/O CAMIONES
COMPRA VENTA DE DISFRACES Y ACCESORIOS
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS Y VINOS PARA CONSAGRAR
COMPRA VENTA DE CAMPERS, CASETAS Y REDILAS
COMPRA VENTA DE EMPAQUES Y ENVASES QUE NO SEAN PARA ALIMENTOS
COMPRA VENTA DE EQUIPO DE OFICINA PARA COMERCIO
COMPRA VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
COMPRA VENTA DE MANIQUÍS Y EXHIBIDORES DE ROPA
COMPRA VENTA DE ORO, COBRE, MONEDAS Y METALES
COMPRA VENTA DE OTROS APARATOS E INSTRUMENTOS
COMPRA VENTA DE PRODUCTOS ESOTERÍCOS
COMPRA Y VENTA DE DISCOS DE AUDIO Y VIDEO
CORPORATIVOS
COSMETOLOGÍA Y SPA
CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO
EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR
EDICIÓN DE VÍDEOS
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE ALBERCAS
ESCUELA DE ARTES MARCIALES, BOX Y LUCHA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA
ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA
ESCUELA DE IDIOMAS
ESCUELA DEPORTIVA
ESCUELAS, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES
ESPACIOS CERRADOS DE CLUBES DE SERVICIO, SOCIALES Y/O DEPORTIVOS
ESTUDIOS DE TATUAJES, PERFORACIONES Y ESCARIFICACIONES
GALERÍA DE ARTE
GIMNASIOS
HOSPEDAJE CON FINES TURÍSTICOS
INSTALACIÓN DE ALARMAS Y AUTO ESTÉREOS
JUEGOS ELECTROMECÁNICOS Y VIDEOJUEGOS
JUGUETERÍA
MARCOS Y MOLDURAS
MASAJES
MUSEO Y SALA DE EXHIBICIÓN
OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE NO OFRECEN SERVICIOS DE VENTANILLA
OFICINAS DE GOBIERNO QUE NO DAN ATENCIÓN AL PÚBLICO
PISTA DE PATINAJE
RENTA DE ACCESORIOS Y EQUIPO DEPORTIVO
RENTA DE BICICLETAS, MOTOS Y LANCHAS
RENTA DE MÁQUINAS DE VIDEOJUEGOS
RENTA Y VENTA DE PELÍCULAS Y VIDEOJUEGOS
RENTA Y VENTA DE VIDEOJUEGOS, CARTUCHOS Y DISCOS COMPACTOS
REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL
REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
SALÓN PARA EVENTOS SOCIALES
SERVICIO DE BANQUETES A DOMICILIO
SPA
TALLER DE ESCULTURA Y PINTURA
TALLER DE RÓTULOS
TEATROS
TEMPLO Y CULTOS RELIGIOSOS
ZOOLÓGICO