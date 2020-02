Confirman primer caso sospechoso de coronavirus en SLP

Se encuentra en aislamiento en Ciudad Valles, comentó Angélica Mendoza, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.

San Luis Potosí. – El primer caso de un paciente sospechoso del contagio del Coronavirus COVID-19 surgió en San Luis Potosí y se encuentra en aislamiento en un hospital de la Huasteca potosina.

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, la diputada morenista Angélica Mendoza Camacho dio a conocer que inicialmente fueron tres los casos sospechosos, pero que luego de aplicarles los protocolos por parte de las autoridades de Salud dos de ellos fueron desechados.

“Solamente queda uno en Ciudad Valles, no está confirmado, solamente se sospecha que es un caso pero no se alarmen ni se alarme la población, hay que esperar los días que ya nos marcan el aislamiento, esperemos que no sea así, hablé con la doctora Mónica Liliana (Rangel, secretaria de salud estatal) y nos dijo que están preparados para esta situación”, indicó.

Por su parte, la secretaria de Salud estatal, Mónica Liliana Rangel confirmó que los tres casos iniciales sospechosos se derivan de las relaciones de la comunidad empresarial china en el estado, “se han dado dos que están prácticamente dados de alta y tenemos otro en observación en Ciudad Valles, se está dando la coordinación y las empresas han tomado con mucha responsabilidad también esta cuestión de notificar al sistema de Salud”, estableció.

Me gusta: Me gusta Cargando...