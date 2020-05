Confirman instalación de parquímetros en avenida Goytortúa

-También círculo un video en el que una ciudadana evidencia a los trabajadores de parquímetros

Personal de Tesorería del Ayuntamiento de San Luis Potosí confirmó que se instalarán parquímetros en la avenida Jesús Goitortúa, luego de que circuló una imagen en la que los aparatos funcionaran a partir del 18 de mayo.

En el cartel explican que debido a la afluencia de esta zona y para mejorar la movilidad empezarán a recaudar en esta área, a pesar de que en un inicio solo estarían en el Centro Histórico, lo que abre la posibilidad para que instalen parquímetros por toda la ciudad.

En este sentido usuarios de bancos, despachos médicos y legales, comerciantes y restaurantes deberán pagar por el servicio de estacionamiento.

Por su parte la Dirección de Tesorería justificó la colocación de estos parquímetros al señalar que fue por solicitud de los usuarios.

Cabe destacar que estos aparatos también serán instalados en las calles aledañas a la avenida de Vestuario Carranza para seguir con la recaudación de esta zona.

Por otro lado, circuló un video en el que una ciudadana denunció atropello por parte del personal de Parquímetros, ya que no tenía ni un minuto de haber dejado su unidad para buscar el aparato de parquímetro, cuando ya se le había colocado la araña.

“Ni siquiera me dan chance, que pasado de lanza, yo te voy a reportar, ¿estás haciendo tu trabajo?, pues primero fíjate, ni siquiera me dan chance de nada, que poca madre, ¿y de qué sirve?, pinche gente bañada. Te pasas de lanza, eso no se hace, no tenía ni un minuto que me acababa de bajar, – toda la gente dice lo mismo-, todos dicen lo mismo porque son una mierda todos ustedes, porque no se fijan, ni siquiera me diste la oportunidad de ir a ponerle al pinche parquímetro”.

