Comisión de salud del congreso del estado, buscará una reunión con la secretaria de salud para que informe la implementación del INSABI

La diputada Laura Patricia Silva Celis, integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social, dijo que la ciudadanía espera resultados en el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, luego de la problemática vivida en la atención médica a los pacientes y la falta de medicamentos originada por la desaparición del seguro popular.

Dijo que este es un tema en donde se mantiene al pendiente, dado que es un tema prioritario y una exigencia de los ciudadanos, que actualmente padecen problemática en la atención médica.

“En el tema de salud estoy al pendiente y no hay una atención adecuada a los pacientes, a la gente que está enferma, no se le están dando los apoyos a la gente, la medicina se le está cobrando, se le está cobrando la hospitalización y lo que antes cubría el seguro popular hoy no existe”.

Agregó que se espera que el INSABI funcione como fue prometido por el Gobierno Federal y que atienda las necesidades de la población a la brevedad, porque actualmente no ha dado los resultados esperados y se ha generado una crisis en atención a la salud.

“No se puede saber hasta no ver los resultados, todo lo que tengamos al final es lo que nos va a dar una evaluación correcta, yo espero que esta situación, lo que haga es que acelere rápidamente el proceso de que se consolide el INSABI, porque es un tema que todavía no está en firme, espero que así sea”.

Añadió que está en espera de una reunión con la titular de la Secretaría de Salud, para conocer de primera mano las acciones que se están realizando y lo que se espera concretar con el funcionamiento del INSABI en el estado.

