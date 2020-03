Comisión de Derechos Humanos rechaza legalización del aborto en SLP

– El Mijis abandonó abruptamente la sesión, tras el resultado

Este martes se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado en el que se rechazó la legalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Tras el resultado, el diputado local y presidente de la esta comisión, Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” abandonó de forma abrupta la sesión, en la que por mayoría se decidió votar en contra ambos dictámenes.

“Es una falta de respeto que el presidente de la comisión se pare y se vaya, no es la primera vez, ha habido varias ocasiones, yo creo que ya basta de que no respete a las diputadas y los diputados que estamos aquí, que tenemos una posición, y que si no estamos de acuerdo es otra cosa, creo que el respeto y la función legislativa se tienen que hacer conforme a la ley”, defendió el panista Rolando Hervert Lara.

Además, agregó que “ante eso vamos a poner un acta por este hecho para proceder, ya basta de que nos falta el respeto a todos”.

Hervert Lara explicó que la Contraloría Interna determinará si existe una sanción o si hay elementos necesarios para pedir en su caso la destitución.

“Nosotros estamos a favor de la vida y siempre vamos a estar en respeto a la vida y a la familia, es nuestra posición es nuestra forma ideológica, cada quien puede pensar diferente, porque así es el mundo, así es la vida y esto se gana con votos”, sentenció el panista.

Me gusta: Me gusta Cargando...