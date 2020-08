Comerciantes toman Avenida Carranza, dicen no a la ciclovía

-Señalaron que el edil tiene oídos sordos en el tema

Comerciantes de Avenida Carranza tomaron la calle para manifestar su descontento ante la instalación de la ciclovía en esta avenida que pretende instalar el alcalde Xavier Nava Palacios.

“Estamos muy inconformes con esto, no tiene ni dos años con esto y ahorita ya lo están quitando ¿con dinero de quién?, de nosotros, y luego la perjudicaron qué nos están dando, se estaciona un coche, apenas se bajan, piden algo, y ya lo están multando, y se van, imagínese”, indicó Concepción Núñez.

Puntualizó que el edil ha hecho oídos sordos en el tema, sin que escuche las afectaciones que se generaron.

“No queremos ciclovía, ya vimos la Himno Nacional que no sirvió de nada, sí no sirvió allá, aquí menos, aquí es mucho movimiento, mucho y sobre todo esa esquina con los edificios”.

Sentenciaron que sus pérdidas se elevarán hasta en un 80 por ciento.

“No le podemos pedir a él (Xavier Nava), porque es él quien lo está mandando, no nos va a escuchar nunca, lo tenemos que hacer nosotros, apoyados a lo mejor por el gobernador, no sé con quién, alguien nos tiene que escuchar”.

Por otro lado, recalcaron que se acordarán de esta situación a la hora de las votaciones el próximo año.

“¿Perdón?, no ni lo mande Dios, mejor no voto, la verdad, (…) la verdad con este gobierno yo no quiero nada, nada”, señaló al ser cuestionada sí apoyaría al edil para los próximos procesos electorales.

