Comerciantes instalan filtros sanitizantes en Las Vías

-Aclararon que los insumos fueron pagados por ellos mismos, ya que las autoridades no les brindaron ningún apoyo

Lorenza Vázquez, líder de la Unión y Agrupación de Comerciantes y Fierreros Independiente de la Avenida Ferrocarril AC informó que este domingo gracias a la lucha de los comerciantes se logró la instalación del emblemático lugar, que ahora contará con medidas sanitarias como un túnel para desinfectar las áreas.

“Gracias a la lucha y a la unidad de los compañeros comerciantes que anduvimos, ya casi dos meses y fracción, se logró, y estamos aquí trabajando, les damos las gracias al apoyo de los comerciantes”.

Sentenció que además de aplicar las medidas de sanidad necesarias, se aplicarán medidas para un mayor orden e higiene en la zona.

“Qué todo comerciante esté enterado que Gobierno Municipal no dio ningún apoyo, ni en despensa, ni en dinero, para que no haya un mal entendido, que el comité se quedó con ese dinero, el Ayuntamiento no nos dio despensas ni dinero, y ya no lo necesitamos, lo que queremos es trabajar, que se nos respete nuestra área de trabajo”.

Por su parte Héctor Loredo, aclaró que los túneles sanitizantes que se instalaron este domingo los pagaron ellos, y no las autoridades.

“Nosotros antes de que nos instaláramos, nosotros presentamos un proyecto ante Coepris, donde les dimos a conocer qué se iban a poner estos filtros sanitarios, que no sé mal interprete que los mandó Nava, o que nos lo mandó alguna persona, esto es por parte de los compañeros, y que entre todos vamos a pagar ese filtro, vamos a sanitizar toda el área, durante todo el día y porque somos responsables y vamos a trabajar de una manera responsable y que no se nos tache que somos revoltosos, somos personas trabajadoras y responsables”, destacó.

Los filtros fueron instalados en Damián Carmona y Pedro Moreno, además de que cada puesto contaba con zonas para repartir gel a los consumidores.

“Fueron, casi, hoy es la novena semana que nos pararon y hay mucha gente que no ha trabajado, entonces sí le pido al público en general que ya estamos instalados, gracias a todos, entonces, sí hago una atenta invitación al público en general que ya estamos instalados y con toda confianza puede venir porque estamos sanitizando”.

Indicaron que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no brindó ningún apoyo ni capacitaciones para llevar una efectiva campaña sanitaria, por lo que tuvieron que buscar asesoría privada en el tema.

