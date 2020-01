COLSAN y OM invitan al diplomado “Estudios políticos de sociedad y gobierno. Los retos de México”

El Colegio de San Luis (COLSAN) a través del Programa de Estudios Políticos e Internacionales y la Oficialía Mayor del Ejecutivo extienden una invitación a las y los servidores públicos de la administración estatal, para que se inscriban en el Diplomado “Estudios Políticos de Sociedad y Gobierno. Los retos de México”, dirigido al personal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a quienes están interesados en obtener conocimiento y perspectiva respecto de los retos fundamentales que enfrenta México en la actualidad.

Así lo dio a conocer la Oficial Mayor, Ada Amelia Andrade Contreras, quien agregó que este diplomado iniciará el próximo 14 de febrero y concluirá el 16 de mayo del año en curso, y contará con importantes ponentes de talla internacional como el Dr. Hugo Alejandro Borjas G. del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, España, quien disertará sobre “Análisis Político: Bases para entender los retos de México desde la Ciencia Política”, los días 14 y 15 de febrero.

“Violencia, inseguridad y discurso público en México: Teoría y práctica desde el enfoque narrativo a la resolución de conflictos”, que dará el maestro Cesar Estrada, PhD Candidate The School for Conflict Analysis and Resolution George Mason University, 21 y 22 de febrero. “Acción colectiva y movimientos sociales. Los otros actores de la política”, Dr. Ulises Pavel de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 28 y 29 de febrero.

La Doctora Flavia Freidenberg, hablará sobre Política y Género ¿Cómo construir democracias incluyentes con igualdad sustantiva?, ella viene de la Universidad de Salamanca en España los días 6 y 7 de marzo. “Gobierno Abierto: Alcances y desafíos en el ámbito local”, impartido por la Dra. Rosalba Medina del Colegio Mexiquense A.C., los días 13 y 14 de marzo. Entre otros módulos.

La Oficial Mayor Ada Andrade, puntualizó que este diplomado se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio de San Luis, en un horario de viernes de 16:00 a 21:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, del 14 de febrero al 16 de mayo. La fecha límite de inscripción será este 24 de enero.

Informes y Pre registro (cupo limitado) en la Dirección de Desarrollo Humano de Oficialía Mayor o al teléfono 2468870, en el área de Vinculación Interinstitucional con Sugey Arredondo Hernández, Whatsapp. 4445122250 o con Daniela Márquez del Castillo diplomado.pepi@gmail.com / Whatsapp: 444 710 8517.

