Ciudadanos Observando señalan que Salud sí entregó más de 176 mdp a Gabriel Salazar

-Destacó qué hay empresas que se crearon en 2015, año que entró Juan Manuel Carreras al poder

La organización Ciudadanos Observando reveló que la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado entregó contratos por 176 millones de pesos a Gabriel Salazar Soto junto a un grupo de familiares y socios

José Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización destacó que realizaron una serie de investigaciones en este tema.

“Hay una serie de empresas que tuvimos que ir a visitar, están ligadas entre sí, todas son ficticias, los socios están simulados, otros socios fueron registrados sin su conocimiento, ahí hay un presunto robo de identidad”.

Explicaron que las supuestas empresas son domicilios particulares y otras no existen.

“La gente nos dice aquí no viven, algunos sí nos dijeron que en algún momento trabajaron con Gabriel Salazar y ahora aparecen como los propietarios de las empresas cobrando nueve, diez millones de pesos”.

Destacaron el caso de dos empresas que están ligadas a la “estafa maestra de Baja California”, que son Casper Proyectos Insumos y Mantenimiento Universal y Servicios Empresariales Aplicados Glutivec.

“Hay empresas que no existen y les entra dinero a su cuenta, no nos vamos a dejar engañar el dinero se les entregó, no nos pueden engañar diciendo que si se dieron los servicios porque esas empresas no existen”.

La organización señaló qué hay empresas que fueron creadas en 2015 con la llegada de Juan Manuel Carreras y que cobraron hasta 15 millones de pesos.

“Aparte de todas las empresas que visitamos y que fueron creadas entre 2015 y 2017, resulta que los competidores para que ganara este señor y sus empresas había competidores fantasma, es decir este señor tenía un poder en la Secretaría de Salud que entregaba sus documentos y los de dos de sus competidores”.

