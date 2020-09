Ciudadanos exhiben a Xavier Nava y su corrida nocturna presumiendo lámparas de Himalaya

-Presumió su trote por la arteria con todo y director policial

San Luis Potosí, SLP.- El alcalde capitalino, Xavier Nava Palacios, salió ventilado tras publicar un video en el que presumió las lámparas instaladas en Himalaya, con un recorrido con parte de su gabiente, incluido su regidor predilecto, así como uno de sus directores de la Policía Municipal.

El post de su video fue:

“Estrenamos nueva iluminación en Himalaya y aprovechamos para correr 4.5 km.

Esta semana ya alcanzamos las 33,000 luminarias instaladas. #EnSonDePaz San Luis se ilumina 💡

#SanLuisSuenaFuerte ✌🏼”

A lo que la gente en sus comentarios le comentaron; “Venga a correr a la salk

Pero sin guarros así solito

Para que viva la experiencia”, asimismo “Ojalá vayas a otras colonias que tienen en el olvido, sin pavimentar, ni tú te la crees, de navismo no tienes nada”.

Además de pedir que visite otras colonias no sólo la zona plus en la capital potosina como es la colonia Las Lomas, “Ridiculos vengabse a correr a los arbolitos, o a constitución. Pará que veas que tu bacheton no sirve 💩”.

Cabe hacer mención que el robo va en aumento en diversas zonas distintas a las Lomas, como lo puede ser en la avenida Ricardo B. Anaya donde hace unos días asesinaron a un joven que se resistió a un asalto, así como hirieron a un taxista que también puso resistencia.

