Cientos de familias recibieron ayuda de Jalil Chalita Zarur

Personas de diferentes colonias agradecieron las despensas

“Cada vez son más las personas que viven una situación difícil económica por la pandemia de Covid-19, es gente que necesita ayuda en estos momentos porque tanto jóvenes como adultos han quedado sin trabajo y por ende no tienen los recursos para llevar alimento a sus casas”, así lo expresó el empresario Jalil Chalita Zarur al entregar despensas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Agregó “A mi me duele que la gente sufra, que los niños y ancianos tengan hambre, por eso estoy aquí para mitigar su dolor, su desesperación. Toda mi vida he ayudado a mucha gente pero sobre todo, a las personas de escasos recursos y lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita”

Mencionó además: “Sabemos que la situación económica será cada vez más difícil, principalmente para los jóvenes entre 15 a 24 años, muchos de ellos terminarán sus estudios profesionales y no encontrarán trabajo fácilmente y otros tendrán que dejarán sus estudios para trabajar en algo…”

Nosotros como empresarios tenemos que pensar en ellos para que su futuro y el de todos sea positivo, debemos de hacer un esfuerzo por generar más empleos en todos los rubros, solo así nuestro país saldrá adelante. No tenemos otra opción ¡más que trabajar!. Si apoyamos a los jóvenes, más pronto saldremos de este problema. Mencionó Chalita Zarur.

Esto lo mencionó al conocer que recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval) estimó que la pandemia de COVID-19 dejará en México 10 millones de más pobres y subrayó: “El efecto de la crisis económica comienza a verse en las calles de la capital potosina así como del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde la gente busca trabajo para llevar el sustento a sus casas”.

Por su parte la señora Sandra Martínez quien estaba en la fila para recibir su despensa mencionó: “A mi me dijeron que viniera a la una de la tarde, pero llegué desde las nueve de la mañana para que me toque pronto e irme a mi casa y preparar la comida para mis hijos y de paso, llevarles algo a mis papás, ellos también están sufriendo, pues por su edad no pueden trabajar”

La señora Olga Marín dijo: “Yo le agradezco mucho al licenciado Jalil que nos apoye ahorita que más lo necesitamos, ojalá un día lo pueda ver para decirle gracias. Me voy contenta porque mi familia y yo comeremos bien por varios días”

En la fila también están Olga y su hermana Mercedes las dos perdieron su empleo de afanadoras. Ellas llegaron a las 10 de mañana: “lo que sea de cada quien son despensas muy completas que nos servirán de mucho pues traen huevo, verdura, abarrotes y hasta dulces para los niños. Muchas gracias”.

Por su parte Leticia Castro se dedica a vender postres, ella también se acercó a pedir una despensa, “Es triste pero es la verdad, uno ya no come como antes, mis niños quieren un litro de leche para comer cereal o algo diferente, pero no tengo dinero para comprárselas, estamos viviendo de la caridad”.

La fila era interminable, personas de diferentes colonias de la capital potosina y de Soledad de Graciano Sánchez, llegaron mucho antes de la hora que se les indicó para ser de los primeros en recibir el

apoyo, todos querían regresar a su casa y comer con la familia, como don Pedro Navarro de 52 años, “yo me vine de San Luis en bicicleta. Quiero que mis hijos, mi esposa y yo comamos tranquilos y felices al menos por varios días. Gracias al señor Jalil”

La ayuda llegó a cientos de personas, quienes de manera ordenada llegaron hasta la Casa de Enlace Jalil Chalita, ahí recibieron tres bolsas con: Verdura, abarrotes, lácteos y huevo, mismas que un día antes fueron preparadas con cariño y esmero por el voluntariado de la Asociación Mujeres Potosinas Cambiando Vidas, A.C.

“El cansancio no nos vence, porque sabemos que lo que estamos haciendo es para que otras personas estén bien y sean felices, ¡a mi me gusta ayudar en serio! y en esta entrega ayudé a lavar cada una de las papas, Marlene me ayudó y mi esposo Carlos y otros voluntarios ayudaron a limpiar la cebolla y embolsar el abarrote. Esperamos que las personas que recibieron la ayuda la disfruten y agradezcan sobre todo a Dios la dicha de tener algo en su mesa”. Comentó la señora Lupita integrante del voluntariado. ¡Enhorabuena!

