El desencuentro entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con algunas esferas sociales, económicas y políticas del país, esencialmente con una importante franja del sector productivo que genera más del 70 % del empleo a nivel nacional, provocó irremisiblemente un “choque de trenes” que ha llevado a un descarrilamiento de consecuencias impredecibles en México.

La carta enviada por el líder nacional de uno de los partidos políticos que fue aliado e incondicional de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018, y que para algunos lo habría hecho para exhibirse y lograr la simpatía de las élites económicas y del PAN; no tiene desperdicio alguno. Las reflexiones, el emplazamiento y el llamado que hace Dante Delgado al pastor de la 4ª Transformación es puntual, coherente, duro y directo, en nuestra opinión.

Algunos fragmentos de la carta enviada el 7 de abril

“Andrés Manuel, te convoco a que rectifiques y desempeñes el cargo de presidente con visión de grandeza, porque lo que hagas hoy será parte de la historia y en esa misma dimensión se medirán tus errores,

aún estas a tiempo”, “No insistas, con pérdida de tiempo, que eres un presidente diferente, te convoco a que lo seas. Para serlo tienes que ser presidente de México, de todos los mexicanos.

Deberás ejercer el poder incluyente, el poder para construir no para destruir, el poder para ser líder y el estadista que nuestro pueblo espera que seas y México requiere”.

“Andrés, en una crisis como esta, que esta afectando a todo el mundo, la negación, la terquedad y la omisión se convierten en tragedia, en dolor en miedo y en perdida de vidas. México no está preparado y no se está preparando para enfrentar de manera responsable una crisis en la que lo peor esta por venir. Mucha gente va a enfermar y mucha va a morir si no dejas de pensar en esto como una crisis de imagen y comienzas a enfrentarla como una contingencia de Estado.”

“Quizá tengas razón cuando declaras que después de esto México seguirá de pie, pero en que condiciones. Eso dependerá de las decisiones que tomes. La responsabilidad es tuya. Nunca antes México espero tanto de un presidente. Lo que hagas será parte de la historia. Sé consciente que esa misma dimensión tendrán tus errores. Ojalá recapacites. Tal vez sea la última oportunidad.”

De la importancia que el presidente le concedió al exhorto de Dante Delgado, no hay respuesta alguna hasta el momento, porque durante la conferencia matutina de este miércoles, AMLO, otra vez inflexible, endureció su postura y, a los empresarios, que, – en su conjunto, – dijo que adeudaban al fisco cerca de 50 mil millones de pesos, les advirtió que de no pagar se procedería judicialmente en su contra.

En contexto, en la escena diaria de palacio nacional, apareció el director del IMSS, Zoe Robledo. No para hablar de las capacidades o discapacidades institucionales que tiene el instituto para enfrentar la pandemia, ni siquiera para dar respuesta a las quejas y manifestaciones permanentes del personal médico y de enfermería que carece de los insumos o equipos de autoprotección; mucho menos para hablar de retardo inexplicable de las pruebas del COVID19 o aclarar por qué el IMSS está clasificando cientos de muertes como “neumonía atípica” y no por Coronavirus.

Para nada, esta vez el director del IMSS, junto con la secretaria del Trabajo salieron a cuadro para hablar de que en lo que va de la epidemia, han sido despedidos 346,878 trabajadores de empresas instaladas en estados como Nuevo León, la Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y el EDOMEX; (Que esperaba).

Zoe Robledo, salió para decir que “los empresarios deben pagar sus cuotas obrero patronales porque de lo contrario el Instituto no tendría la capacidad financiera para atender la contingencia”. El desmarque anticipado y el buscar desde ahora culpables de su inminente fracaso suena más que evidente.

En la misma sintonía, la jefa de gobierno en la CEDEMEX, Claudia Sheinbaum advirtió que, personalmente hablará e investigará el “porque las grandes empresas que tienen liquidez y solvencia” han despedido gente. “Nunca a nadie de los medios de chilangolandia se le ocurrió preguntarle: ¿Y las que no tienen qué?

Palabras más, palabras menos, la jefa de gobierno envió a los empresarios señales amenazantes; de esas que suenan a represión en un estado autoritario. Hasta pronto

deleoncardona@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...