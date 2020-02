Chocolates Costanzo víctimas constantes de la delincuencia, denuncia empresaria

La empresaria señaló que la falta de iluminación es aprovechada por la delincuencia

La empresaria Adriana Marvelly Costanzo, denunció que las chocolaterías de mayor tradición en el estado es víctima constante de la delincuencia, fue apenas ayer que dos de sus sucursales fueron asaltadas de manera violenta.

Durante la administración de Xavier Nava Palacios, la chocolatería Costanzo ha sido víctima en tres ocasiones de los amantes de lo ajeno.

“En esta administración es la tercera vez que sufrimos robos. Tal vez estén trabajando pero no está bajando la delincuencia y por el contrario, cada vez tenemos mayor inseguridad. En las calles no hay ni luz para caminar parece una boca de lobo”.

Marvelly Costanzo consideró que uno de los factores que aprovechan los delincuentes es la falta de iluminación en las calles del Centro Histórico.

“Soy ciudadana, mamá, y mi hijo no puede andar en la calle si esta super insegura porque no hay luz, no hay respuesta rápida de las autoridades, pero eso sí el tema de que te quieren multar por la basura si ni los camiones pasan a recoger los desechos”.

