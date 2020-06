Chiquillada logra cambios en Reforma Electoral

-No se eliminarán las alianzas partidistas ni se incrementará el umbral de votos

Este martes con 24 votos a favor, uno en contra y una abstención se aprobó por mayoría la Reforma Electoral, sin embargo, los partidos grandes cedieron ante la chiquillada al realizar una serie de cambios al documento original.

El diputado Oscar explicó que no se subirá el el número de votos que se requieren para que puedan conservar su registro electoral y con esto acceder a una candidatura plurinominal, ya que la iniciativa en primera instancia pretendía incrementar el porcentaje del 3 al 3.7. por ciento.

El congresista señaló que tampoco se cancelarán las alianzas en San Luis Potosí, como lo marcaba el documento original, ya que esta operación le permitía a los partidos pequeños sumar votos.

“Hay una controversia constitucional que yo interpuse, los tiempos no permitían modificaciones, mañana me voy a desistir pero por lo pronto yo no puedo meter una controversia y votar a favor”, explicó los motivos por los que se abstuvo.

También consideró que le faltó dirigencia del Congreso para hacer una ley de avanzada en las reformas de la Ley Electoral.

Me gusta: Me gusta Cargando...