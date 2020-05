Cabildo de desecha dictamen para la protección de animales en la capital

-El dictamen llevaba 6 meses en estudio

Durante la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí se echó para atrás

el dictamen de protección animal para la capital propuesto por la panista Véronica Rodríguez.

En este sentido su compañera priísta Verónica Campillo pidió se regrese a comisiones para analizar, a esta voz se unieron Alma Mireya Cerino Zapata, Alfredo Lujambio Cataño, Juan Antonio Salas, Daniel González Ayala, Ángel Reyna y Nayeli Vázquez.

A pesar de que este punto no iba según el orden del día, el secretario general, Sebastián Pérez García se pasó por el arco del triunfo el reglamento, hecho que le costó el enojo de regidores como Waldo Luna, Christian Azuara, Verónica Rodríguez, Ana Pineda, Eloy Franklin y Karina Benavides.

“Me queda claro que esta administración está acostumbrada ha hacer primero las estancias y las áreas, y después generar un reglamento, y eso señores nos ha traído muchas cosas malas”, sentenció Verónica Rodríguez.

La panista agregó que “es importante decir que esta comisión destina recursos para Comunicación Social, para videos, para espectaculares, sí hay dinero para eso, pero no hay dinero para ayudar a los animales que están en situación de calle, no hay dinero para ayudar a los animales que no tienen voz, que no pueden venir aquí para reclamar sus derechos, nada más que sí nos tienen a nosotros y estamos aquí para pugnar por sus derechos”, tronó Verónica Rodríguez.

Tras una fuerte discusión se ejecutó el mayoriteo, y con diez votos a favor se desechó la propuesta de la regidora para proteger a los animales de la capital.

